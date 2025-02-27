無緣對到古林睿煬　林岳平：有合照到就好

▲北海道火腿交流賽賽前記者會-林岳平。（圖／記者黃克翔攝）

記者王真魚／台北報導

統一獅3月1日將與日本北海道火腿進行交流賽，未能如期對到昔日子弟兵古林睿煬，對此獅隊總教練林岳平幽默回應，「沒關係，有合照到就好。」

關於古林睿煬缺席先發，火腿總教練新庄剛志解釋，「在台灣很常看到鬥士隊轉播，就是把我們球隊最有人氣的排上去，第一場由孫易磊先發，本來第二場想讓古林上，希望在台灣讓台灣球迷看到他的表現，但春訓期間觀察他牛棚狀況，只是狀況還是不允許，對台灣球迷感到抱歉，跟大家說聲不好意思。」

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獅隊則推出梅賽斯應戰，餅總指出，他是從日本剛加入的外籍投手，「也希望看到他面對火腿隊，投出王牌投手的樣子。」

林岳平直言，相當期待對戰到日本一流的球隊，也盼選手能夠好好享受，藉此學習到不錯的經驗，「面對強大的火腿，希望選手能夠有好表現。」

至於無緣對戰昔日子弟兵古林睿煬，林岳平開玩笑稱，「沒有對戰沒關係，有合照到就好。」

對於古林睿煬的進度，新庄剛志表示，現在牛棚狀態大概是80%，「觀察他的球質來看，他在我們陣中就是top class（頂級）的選手。」