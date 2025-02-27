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無緣對到古林睿煬　林岳平：有合照到就好

▲▼ 北海道火腿交流賽賽前記者會-林岳平。（圖／記者黃克翔攝）

▲北海道火腿交流賽賽前記者會-林岳平。（圖／記者黃克翔攝）

記者王真魚／台北報導

統一獅3月1日將與日本北海道火腿進行交流賽，未能如期對到昔日子弟兵古林睿煬，對此獅隊總教練林岳平幽默回應，「沒關係，有合照到就好。」

關於古林睿煬缺席先發，火腿總教練新庄剛志解釋，「在台灣很常看到鬥士隊轉播，就是把我們球隊最有人氣的排上去，第一場由孫易磊先發，本來第二場想讓古林上，希望在台灣讓台灣球迷看到他的表現，但春訓期間觀察他牛棚狀況，只是狀況還是不允許，對台灣球迷感到抱歉，跟大家說聲不好意思。」

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獅隊則推出梅賽斯應戰，餅總指出，他是從日本剛加入的外籍投手，「也希望看到他面對火腿隊，投出王牌投手的樣子。」

林岳平直言，相當期待對戰到日本一流的球隊，也盼選手能夠好好享受，藉此學習到不錯的經驗，「面對強大的火腿，希望選手能夠有好表現。」

至於無緣對戰昔日子弟兵古林睿煬，林岳平開玩笑稱，「沒有對戰沒關係，有合照到就好。」

對於古林睿煬的進度，新庄剛志表示，現在牛棚狀態大概是80%，「觀察他的球質來看，他在我們陣中就是top class（頂級）的選手。」

棒次 火腿先發打線 獅隊先發打線
1棒 松本剛 邱智呈
2棒 水谷瞬 陳聖平
3棒 清宮幸太郎 陳傑憲
4棒 野村佑希 林安可
5棒 Franmil Reyes 潘傑楷
6棒 万波中正 陳重廷
7棒 若林晃弘 林子豪
8棒 伏見寅威 林岱安
9棒 水野達稀 朱伽恩
投手 孫易磊 梅賽斯
關鍵字： 交流賽統一獅北海道火腿古林睿煬林岳平

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