中華隊唯一沒上場！曾子祐還原受傷當下「真的很難過」

▲2026年第6屆WBC世界棒球經典賽資格賽WBCQ，曾子祐。（圖／記者李毓康攝）

記者楊舒帆／高雄報導

經典賽資格賽落幕，中華隊順利晉級會內賽，不過年輕內野好手曾子祐因傷無緣上場，他坦言：「當下真的很難過。」

曾子祐是在正式開打前因腰部受傷，無法參賽。他透露：「熱身賽時狀況不好，每天加強訓練，讓我更有信心，也覺得狀態有回來。但就在這時候受傷，真的很可惜。哪怕是後面有機會上場，我都希望能幫助球隊。」

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回想受傷當下，曾子祐表示：「並不是瞬間發生的大動作，而是突然感覺無法彎腰。」第一場賽後他前往醫院進行 X 光檢查，雖然結果顯示沒有嚴重傷勢，但隔天醒來時腰部仍然疼痛，心情也受到影響。「畢竟是在這麼重要的比賽前受傷，這是我第一次遭遇這麼嚴重的傷勢，而且我一直很想要打國家隊。」

比賽期間，球迷不斷關注他的狀況，而他在第四場殊死戰時，雖然無法出賽，仍在場邊揮棒。他坦言：「這是很重要的比賽，我會進百分百的努力，但可能表現不會是百分百，於是不太敢直接去爭取。但每局守備時，我都會去打擊練習，確保自己隨時能夠應戰。」

中華隊團隊凝聚力十足，讓他感受到學長們的關心。「學長們很怕我太勉強，影響到未來的職業生涯。」尤其同樣來自台鋼的 吳念庭 特別關心他。由於受傷讓他感到抱歉，擔心成為球隊的負擔，心理老師特別安排 隊友輪流對他鼓勵與支持，這也讓他的心情好多了。「心理老師讓大家看看我，幫我打氣，讓我知道這真的是一個團隊，大家看得出來我真的很想復原，想要快點回到球場。」