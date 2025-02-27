陽岱鋼回來了！隨隊與台鋼交流　洪一中遞出「返台邀約」

▲陽岱鋼與洪一中相見歡。（圖／台鋼雄鷹提供）

記者楊舒帆／高雄報導

台鋼雄鷹27日起與日本獨立聯盟球隊 Oisix新潟天鵝之皇展開「2025港都台日親善交流戰」，這場賽事不僅促進兩國棒球交流，更迎來熟悉的台灣旅日球星陽岱鋼，讓台灣球迷再度在本土球場見證他的身影。

這次隨母隊返台參賽，陽岱鋼格外期待能在台灣球迷面前展現好表現，也希望隊友能感受台灣棒球的熱情。他來到澄清湖棒球場時，特別前往台鋼雄鷹一壘休息室向總教練洪一中打招呼，陽岱鋼前一次在台灣球迷面前比賽就是2017年亞洲職棒冠軍爭霸賽，當時洪總擔任總教練，而這次相逢，洪總也不免俗地再次向他發出「返台邀約」。

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台鋼總教練洪一中開玩笑表示，希望陽岱鋼能回來台灣打球，甚至當場向他「招募」，不過陽岱鋼則笑著回應：「我先打好。」洪總則補充：「可以啦！他還可以打好幾年，我會努力看看有沒有機會（邀他回來）。」

對於是否有重返台灣的可能性，陽岱鋼表示：「好像每次見面都這樣講，我希望再多學習一些東西，自己要學習的還很多，也不急，每天都抱著一絲絲可以成長的心情，以運動員身份持續職業生涯。」

這次隨Oisix新潟天鵝之皇 來台參賽，陽岱鋼坦言自己相當興奮，「這次能跟母隊一起回來台灣，在南部高雄比賽，感覺很興奮、很期待，希望能看到球迷到現場支持，也希望能帶來高水準的比賽。」

Oisix新潟天鵝之皇去年正式加入日職二軍賽季，陽岱鋼也特別向台灣球迷介紹這支球隊：「這支球隊跟台鋼一樣，擁有許多年輕選手，潛力十足。這次的比賽就是年輕選手對年輕選手，期待大家能發揮實力，展現最好的一面。」

回憶起這次台日交流戰的契機，陽岱鋼表示：「去年底就聽說這場交流賽，當時心情非常期待，希望能夠實現。這對年輕選手來說是很好的機會，讓他們來台灣比賽，親身感受台灣棒球的熱情。」