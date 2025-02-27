運動雲

>

中職季前註冊名單出爐！樂天49人居冠　味全洋將最多已註冊3人

▲味全龍。（圖／記者林敬旻攝）

▲味全龍註冊洋將最多。（圖／記者林敬旻攝）

記者王真魚／綜合報導

中華職棒今日公布六隊季前註冊球員名單，各隊皆符合聯盟規定的最低46人註冊人數限制。樂天桃猿以49人註冊人數居全聯盟之冠，其次為統一獅的48人和味全龍的47人，而台鋼雄鷹、富邦悍將及中信兄弟則各註冊46人，剛好達到最低門檻。

根據中職規定，各隊「註冊球員」人數必須介於46至60人之間，超出名額的球員則需向聯盟核備為「合約所屬球員」。在合約所屬球員方面，富邦悍將以68位本土選手領先全聯盟，統一獅、味全龍和中信兄弟各有64人，台鋼雄鷹和樂天桃猿則各有61人。

[廣告]請繼續往下閱讀...


在洋將註冊情況上，味全龍已註冊龍聖、艾璞樂和鋼龍3人，為六隊之最，另有荷雷拉被列為測試洋將。此外，伍鐸因年資滿9年已取得本土資格，不再受外籍註冊限制，同樣名列味全龍註冊名單中。

台鋼雄鷹目前僅註冊魔鷹1名洋將，其餘小野寺賢人、艾速特、石萬金、後勁及吉田一將皆暫列為「合約所屬球員」。樂天桃猿則已註冊魔神樂和威能帝2人，霸鉧德和波賽樂則列為測試洋將。

統一獅、中信兄弟和富邦悍將三隊目前尚未註冊任何洋將，其中富邦的富藍戈、魔力藍和力亞士3名洋將暫時都被列為「合約所屬球員」。

另外，在自主/自行培訓選手方面，味全龍有王伯洋、李承風和陳柏安3人，中信兄弟有簡子寬、黃冠倫和楊尊凱3人，樂天桃猿則有張家豪和黃家諾2人。
 

分享給朋友：

追蹤我們：

關心賽事，按讚加入ETtoday運動雲

推薦閱讀

還中華隊公道！球迷挖出洪總16年前「痛心一席話」：先知總是寂寞

還中華隊公道！球迷挖出洪總16年前「痛心一席話」：先知總是寂寞

失誤毀晉級機會！西班牙三壘手背景曝光　才吸引韓職球探目光

失誤毀晉級機會！西班牙三壘手背景曝光　才吸引韓職球探目光

中華隊轟進WBC後勤卻「被消失」　證件限制竟然沒有防護員

中華隊轟進WBC後勤卻「被消失」　證件限制竟然沒有防護員

WBCQ沒國光獎金？聯盟會長蔡其昌發500萬獎勵金 ！選手可獲補充役

WBCQ沒國光獎金？聯盟會長蔡其昌發500萬獎勵金 ！選手可獲補充役

快訊／中華男籃大利多！　亞洲盃「6搶4」外卡賽確定台灣主辦

快訊／中華男籃大利多！　亞洲盃「6搶4」外卡賽確定台灣主辦

陳傑憲新約1.6億奪「中職最大張」　獅：大方向已獲口頭同意

陳傑憲新約1.6億奪「中職最大張」　獅：大方向已獲口頭同意

大谷翔平10年前曾來台打12強　明年首次對決台灣

大谷翔平10年前曾來台打12強　明年首次對決台灣

難以想像的事差點發生！　大聯盟點名中華隊晉級3大英雄

難以想像的事差點發生！　大聯盟點名中華隊晉級3大英雄

陳偉殷宣布退休：再見了，我的投手丘　告別20年職業生涯

陳偉殷宣布退休：再見了，我的投手丘　告別20年職業生涯

中華逆勢拔牙成功！　MLB火速報導：難以想像的事情差點發生

中華逆勢拔牙成功！　MLB火速報導：難以想像的事情差點發生

婦匯300美金給「巴基斯坦姪子」　遭勸火大嗆警：跟你無關

熱門新聞

還中華隊公道！球迷挖出洪總16年前「痛心一席話」：先知總是寂寞

失誤毀晉級機會！西班牙三壘手背景曝光　才吸引韓職球探目光

中華隊轟進WBC後勤卻「被消失」　證件限制竟然沒有防護員

WBCQ沒國光獎金？聯盟會長蔡其昌發500萬獎勵金 ！選手可獲補充役

快訊／中華男籃大利多！　亞洲盃「6搶4」外卡賽確定台灣主辦

陳傑憲新約1.6億奪「中職最大張」　獅：大方向已獲口頭同意

讀者回應

﻿
2025WBC資格賽-賽程圖表

熱門新聞

1洪總16年前一席話被罵翻！球迷：先知總是寂寞

2失誤毀晉級機會！西班牙三壘手背景曝光

3中華隊轟進WBC　後勤卻被消失

4蔡其昌已發500萬 ！選手可獲補充役

5中華男籃利多　亞洲盃外卡賽台灣主辦

最新新聞

1陳偉殷告別職棒！陽岱鋼送祝福

2古林睿煬沒先發　新庄剛志致歉

3陽岱鋼隨隊返台！洪一中遞出返台邀約

4中職季前註冊名單出爐！樂天49人居冠

5坦圖：我滿足成為NBA門面的所有條件

熱門快報

我把皮蛋加進拿鐵裡了!?

我把皮蛋加進拿鐵裡了!?

「文里補習班」開課啦！試試網路流傳的奇怪食物搭配，一起挑戰營養師的底線與勇氣！

槓桿投資慘賠？本集揭關鍵

槓桿投資慘賠？本集揭關鍵

一年賺億又賠光？龍哥揭投資陷阱，教你避開風險，穩健獲利！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

【街訪】工具人集合囉

【街訪】工具人集合囉

阿虎前進光華商場，揭開純愛戰士的真實心聲！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

熱門影音

全站熱門影音

砂石車闖紅燈撞機車 騎士送醫搶救不治 #土城

土城 #砂石車 闖紅燈釀禍！騎士遭撞搶救不治

2名女性朋友才下車就出事！　37歲男開BMW失控撞4車

籃籃啦啦隊生涯最後一舞　見中華隊晉級淚灑應援告別

【水泥包膜？】#桃園 工地爆模！ 15車遭波及車主氣炸
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366