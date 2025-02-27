中職季前註冊名單出爐！樂天49人居冠　味全洋將最多已註冊3人





▲味全龍註冊洋將最多。（圖／記者林敬旻攝）

記者王真魚／綜合報導

中華職棒今日公布六隊季前註冊球員名單，各隊皆符合聯盟規定的最低46人註冊人數限制。樂天桃猿以49人註冊人數居全聯盟之冠，其次為統一獅的48人和味全龍的47人，而台鋼雄鷹、富邦悍將及中信兄弟則各註冊46人，剛好達到最低門檻。

根據中職規定，各隊「註冊球員」人數必須介於46至60人之間，超出名額的球員則需向聯盟核備為「合約所屬球員」。在合約所屬球員方面，富邦悍將以68位本土選手領先全聯盟，統一獅、味全龍和中信兄弟各有64人，台鋼雄鷹和樂天桃猿則各有61人。

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在洋將註冊情況上，味全龍已註冊龍聖、艾璞樂和鋼龍3人，為六隊之最，另有荷雷拉被列為測試洋將。此外，伍鐸因年資滿9年已取得本土資格，不再受外籍註冊限制，同樣名列味全龍註冊名單中。

台鋼雄鷹目前僅註冊魔鷹1名洋將，其餘小野寺賢人、艾速特、石萬金、後勁及吉田一將皆暫列為「合約所屬球員」。樂天桃猿則已註冊魔神樂和威能帝2人，霸鉧德和波賽樂則列為測試洋將。

統一獅、中信兄弟和富邦悍將三隊目前尚未註冊任何洋將，其中富邦的富藍戈、魔力藍和力亞士3名洋將暫時都被列為「合約所屬球員」。

另外，在自主/自行培訓選手方面，味全龍有王伯洋、李承風和陳柏安3人，中信兄弟有簡子寬、黃冠倫和楊尊凱3人，樂天桃猿則有張家豪和黃家諾2人。

