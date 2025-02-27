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看好陳柏毓今年上大聯盟　海盜官網點出WBCQ亮眼表現

▲▼2026年第6屆WBC世界棒球經典賽資格賽WBCQ，陳柏毓。（圖／記者李毓康攝）

▲2026年第6屆WBC世界棒球經典賽資格賽WBCQ，陳柏毓。（圖／記者李毓康攝）

▲▼2026年第6屆WBC世界棒球經典賽資格賽WBCQ，陳柏毓。（圖／記者李毓康攝）

文／中央社

台灣隊投手陳柏毓在經典賽資格賽繳3局好投，關注匹茲堡海盜隊的運動網站點名，他若持續進步，今年有機會升上大聯盟。

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美國運動網站FanSided旗下，以美國職棒匹茲堡海盜隊消息為主的網站Rum Bunter作者萊特（Noah Wright）24日撰文，點名陳柏毓在經典賽資格賽的好表現。

23歲的右投手陳柏毓效力匹茲堡海盜隊體系，去年升上小聯盟2A。他22日在經典賽資格賽對南非中繼3局無失分、送出4次三振。 萊特撰文指出，海盜農場有大量優秀投手，在高度競爭環境下，有些名字容易被忽略，陳柏毓就是其中之一。

這位作者認為，陳柏毓的大聯盟初登板已經不遠。 這篇文章介紹陳柏毓在資格賽，伸卡球的球速接近時速95英里（152公里），平均落在93英里（149公里）到94英里（151公里）之間，和過去幾個球季比起來，球速有所提升。

陳柏毓用伸卡球搭配四縫線速球、變速球和曲球，擁有良好的控球能力。萊特預測陳柏毓今年可能從小聯盟3A出發，有機會在今年升上大聯盟。

文章指出，儘管海盜隊的投手人才眾多，但陳柏毓只要持續進步，仍有機會在球隊找到自己定位。相較於陳柏毓去年開季低潮，之後逐漸恢復水準，今年若能延續資格賽好表現，保持穩定，有機會更上層樓。

關鍵字： 陳柏毓台灣投手大聯盟匹茲堡

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