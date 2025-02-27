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向獨行俠總管證明體能無慮？　唐西奇賽前「伏地挺身」原因曝光

實習記者蘇嘉偉 / 綜合報導

「金童」唐西奇（Luka Doncic）交易截止日前重磅被交易至洛杉磯湖人，據傳原東家獨行俠非常不滿他的體態和自律性，因而認賠賣出。昨（26）日是唐西奇轉隊後首次面對老東家，賽前他在獨行俠總管哈里森（Nico Harrison）視線範圍內做伏地挺身，引發諸多揣測，今日原因終於曝光。

唐西奇轉隊後首度面對獨行俠，在賽前熱身時，他做了10下伏地挺身，並且完成1記扣籃，該影片在網路上瘋傳，因為把唐西奇交易至湖人的決策人哈里森就在不遠之處，網友揣測這是唐西奇證明自己的行動。

唐西奇做伏地挺身的真正原因很快就曝光，《洛杉磯時報》資深記者馬卡茲（Arash Markazi）報導，這其實只是唐西奇投失半場投籃後的懲罰。

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▲湖人唐西奇。（圖／路透）

▲唐西奇被交易至湖人後，首次面對老東家獨行俠。（圖／路透）

唐西奇談及首次對戰舊東家時明顯情緒高漲，昨日比賽中他命中三分球後還特意盯著獨行俠的替補席看，唐西奇表示，「要完全釋懷（已經離隊）恐怕還需要一段時間。」他接著說，「這並不是我理想的情況，但我很高興這場比賽結束了，情緒很多，但會一點一點過去，每一天都會好一些。」

關鍵字： NBA唐西奇哈里森獨行俠湖人

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