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反指標國師再發威？　台南Josh看WBC正賽「中華隊很高機率會被打得很慘啊」

記者劉邠如、李芸樺／台北報導

中華隊在WBC經典賽附加賽中成功復仇擊敗西班牙隊，搶下分組最後一張進WBC正賽的門票，讓球迷興奮不已，被稱為反指標國師的知名棒球直播主台南Josh，再因P圖披西班牙國旗加持，引發國內外熱議。他今接受ETtaday記者訪問分享觀賽和「詛咒」心情，並分析中華隊進正賽「很高機率會被打得很慘啊！」

Josh去年在12強冠軍賽前，就因身穿日本強投戶鄉翔征的球衣到場看球，收到網友大大感謝，這次披西班牙國旗之舉，還紅到國外，被外國球評戲稱是「詛咒人」。

他在受訪時透露，賽前並未特別計畫如何為台灣加持，是前一晚在付費網站搜尋直播素材時，偶然看到一張有人披著西班牙國旗的照片，靈機一動決定將自己的臉P上去，「用小畫家處理花了點時間」。

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而至於直播時貼在臉上的「西班牙國旗」，則是因為買不到西班牙國旗，想到可以前往小北百貨挑選紅色與黃色的膠帶，即興製作出手作版國旗。對於媒體報導出現詛咒的用詞，Josh表示外媒也了解這是台灣球迷的特殊幽默，他並未感到不適，況且反指標人物在國際體壇也相當常見。

談到觀賽緊張時刻，Josh表示第一局領先分數眼見可能被追上時，幸好有宋88宋晟睿的美技飛撲接殺救台灣，而後有投手孫易壘化解滿壘危機，都讓他印象深刻。而這次看到中華隊也能排出一排能投150公里球速的火球男，他覺得給大家很大的信心，「讓我們對未來的國際賽，會有很多的想像空間。」。

但對中華隊能擠進WBC正賽，Josh仍不免擔憂，他說畢竟WBC是規格很高的比賽，中華隊在這種層級的比賽裡是很難討到便宜的「很高機率會被打得很慘啊！」所以教練團到時候可能又會承擔很多罵聲。

▲▼ 台南Josh談wbc。（圖／記者劉邠如攝）

關鍵字： WBCWBCQWBC資格賽中華隊WBC資格賽附加賽

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