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WBCQ台灣運彩銷售近6億！中華隊VS西班牙創2.4億最高

▲▼2026年第6屆WBC世界棒球經典賽資格賽WBCQ，中華隊在附加賽贏得關鍵勝利，晉級經典賽正賽。（圖／記者李毓康攝）

▲2026年第6屆WBC世界棒球經典賽資格賽WBCQ，中華隊在附加賽贏得關鍵勝利，晉級經典賽正賽。（圖／記者李毓康攝）

記者王真魚／綜合報導

經典賽資格賽中華隊昨天6比3力克西班牙、挺進2026世界棒球經典賽，台灣運彩開盤A組資格賽共7場累計銷售近6億，其中2/25附加賽2.4億最高。台灣運彩表示，本週末日本火腿鬥士來台交流賽也會開盤，將開放5大玩法。

台灣運彩指出，昨天中華隊與西班牙之戰，銷售2.4億，為所有資格賽中最高，其中讓分玩法，超過8成投注中華隊獲勝，力挺中華的球迷開心贏球又抱回獎金。另外2月22日中華隊對南非次之，23日對尼加拉瓜之戰則第3。

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日本火腿鬥士本周末將與統一獅及中信兄弟進行兩場交流賽，資格賽表現亮眼的孫易磊、台灣隊長陳傑憲、呂彥青、高宇杰等球員，有機會持續在大巨蛋出賽。

台灣運彩將開放單場及場中投注，預計提供讓分、不讓分、單雙、大小及第一局不讓分等五大玩法，「喜歡棒球的朋友可以進場支持，同時買張運彩，看比賽 更精彩，也可以支持國家體育發展，相關投注請上台灣運彩官網(www.sportslottery.com.tw)查詢。」

▲▼ 日本火腿鬥士來台交流賽 台灣運彩預計開盤 。（圖／台灣運彩提供）

▲日本火腿鬥士來台交流賽，台灣運彩預計開盤 。（圖／台灣運彩提供）

關鍵字： 棒球中華隊台灣運彩WBC日本火腿WBC資格賽CT

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