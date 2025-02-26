味全赴日訓練豐收！吉力吉撈對日本場地維護印象深　盼台灣借鑑

▲▼味全龍海外訓練收穫豐富，葉總（上）、吳東融（下）分享心得。（圖／味全龍提供）

記者楊舒帆／綜合報導

味全龍近日遠赴沖繩，與北海道日本火腿鬥士隊進行海外交流賽，儘管面對強勁對手，球隊仍透過這次難得的對決累積寶貴經驗，不僅提升技術層面，也對比賽的細節與策略有更深入的體悟。

[廣告]請繼續往下閱讀...

為了讓球員能從中學習，球隊特地在今日訓練前召開檢討會，針對比賽過程進行分析與復盤，透過團隊討論來深化學習效果。總教練葉君璋表示：「這場比賽讓我們看到需要加強的地方，也從中獲得不少收穫。希望球員們能記住這些經驗，並持續保持學習的心態，在未來的比賽中展現進步。」

對於這次日本之行，球員們也分享了不同角度的觀察與收穫。投手張景淯提到：「日本的配球方式、打者策略與台灣有所不同，他們的細膩程度很值得學習。」吉力吉撈．鞏冠則對場地環境印象深刻：「日本的場地維護真的很好，希望可以帶台灣，讓環境變很好。希望可以藉由這樣海外交流經驗，讓團隊越來越好。」

▲吉力吉撈．鞏冠則對日本場地環境印象深刻。（圖／味全龍提供）

朱育賢則強調，這樣的交流經驗是持續成長的重要養分：「每一次與不同國家的隊伍交手，都是讓自己進步的機會，希望未來能有更多機會到海外比賽，拓展視野。」

曾在日本和歌山縣近大新宮高校就讀的吳東融，對於能夠在日本比賽特別感慨：「能夠踏上黑土球場，真的圓了我從小以來的夢想。同時，看到日本球員在場上展現的積極態度與執行力，也讓我學到了很多。」

味全龍此次由副董事長黃宗仁帶隊，他表示，這次海外交流的重點並不在於勝負，而是在於過程中的成長與學習。「感謝魏應充創辦人的全力支持，讓球員有這樣的機會提升自己。希望這次交流的收穫，能夠轉化為即將到來的賽季戰力，帶給球迷更多精彩的比賽。」

▲味全龍海外訓練收穫豐富，朱育賢把握機會學習。（圖／味全龍提供）