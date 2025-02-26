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2025中職熱身賽預售票今午12點ibon開賣！增假日主題應援日

▲▼ 中職熱身賽 。（圖／聯盟提供）

▲ 2025中職熱身賽預售票優惠中，球迷搶先搶便宜！ （圖／聯盟提供）

記者王真魚／綜合報導

2025合作金庫中華職棒熱身賽3月12日正式展開，預售票將於今（26）日中午12點起開賣，球迷朋友可透過全國7-11統一超商門市機台或ibon售票網站購買，預售票享95折優惠。

今年熱身賽每逢假日場次也有安排應援團帶動，和球迷朋友一起提早熱身準備，相關應援和轉播資訊將在日後公布，敬請期待。   季前熱身賽六隊總計30場賽事，分別在臺南市立棒球場、嘉義市立棒球場、斗六棒球場、台中洲際棒球場、臺北大巨蛋、天母棒球場舉行。

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熱身賽首場比賽由富邦悍將交手樂天桃猿，兩隊賽事將在嘉義市立棒球場舉行，今年再次安排2場熱身賽在臺北大巨蛋進行，3月22日由中信兄弟交手樂天桃猿，3月23日則是中信兄弟和富邦悍將對戰。  

熱身賽僅臺北大巨蛋場次票價不同，其餘球場平日全票250元、假日全票300元。臺北大巨蛋場次開放B1和L2樓層，分為四種票價，「B1熱區」700元、「B1站立應援區」600元、「B1一般區」500元、「L2中央區」500元、「L2一般區」400元。  

2025合作金庫中華職棒熱身賽售票2月26日中午12點起，於7-11統一超商門市機台或ibon售票網站開放預購，誠摯邀請球迷朋友踴躍購票進場欣賞賽事，六隊全新賽季展開，嶄新球季等你進場加油！

關鍵字： 中職熱身賽預售票球場應援

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