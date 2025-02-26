運動雲

>

大膽變陣！王博玄開路先鋒成致勝點　球評點出復仇西班牙關鍵

▲▼2026年第6屆WBC世界棒球經典賽資格賽WBCQ，王博玄。（圖／記者李毓康攝）

▲▼2026年第6屆WBC世界棒球經典賽資格賽WBCQ，王博玄。（圖／記者李毓康攝）

▲▼2026年第6屆WBC世界棒球經典賽資格賽WBCQ，王博玄。（圖／記者李毓康攝）

記者楊舒帆／台北報導

世界棒球經典賽資格賽，中華隊25日成功復仇，對戰首戰輸球的西班牙，以6比3力克對方，球評陳師正接受《ETtoday新聞雲》訪問，點評殊死戰的投打表現，認為大膽啟用王博玄擔任開路先鋒是關鍵之一。

[廣告]請繼續往下閱讀...

中華隊由莊陳仲敖掛帥先發，投3局失2分，徐若熙中繼壓制3.1局失1分，孫易磊、曾峻岳守成，澆熄西班牙的反攻氣焰。

球評陳師正表示，「中華隊再對西班牙復仇成功，第一關鍵在於所保留投手群的平均球威大幅提升，無論是旅外還是中職，莊陳仲敖、徐若熙、孫易磊、曾峻岳四人，都有直接用速球可製造揮空三振的能力，也擁有足夠犀利的變化球作為武器。」

▲▼2026年第6屆WBC世界棒球經典賽資格賽WBCQ，莊陳仲敖。（圖／記者李毓康攝）

▲2026年第6屆WBC世界棒球經典賽資格賽WBCQ，莊陳仲敖。（圖／記者李毓康攝）

再者，為了緊急應變並改善得分不順的問題，陳師正點出，「大膽變陣，啟用高上壘率的王博玄擔任開路先鋒，並將擁有速度優勢的年輕選手平均分布於打線各個位置，上壘後頻頻發動速度戰，是能一路維持領先的主因。」

王博玄此役賽前累計7支安打全隊最高，首局也率先敲出安打並發動盜壘攻佔得點圈，幫助中華隊後續取得領先優勢。本屆4場出賽，15打數8安打，貢獻1打點、2得分，打擊率破5成。

中華隊首戰派出陳宇宏先發，但開局就遭對手狙擊。總教練曾豪駒在系列賽結束後鬆口徐若熙原設定為重要先發，因身體不適以及首戰落敗的困境。陳師正表示，「必須讚許教練團應變得宜，立即決定保留並作最有效率的使用模式，因此仍在關鍵戰役做出壓制貢獻。」

▲▼2026年第6屆WBC世界棒球經典賽資格賽WBCQ，徐若熙 。（圖／記者李毓康攝）

▲2026年第6屆WBC世界棒球經典賽資格賽WBCQ，徐若熙 。（圖／記者李毓康攝）

關鍵字： 棒球中華隊王博玄陳師正資格賽WBC資格賽CT

分享給朋友：

追蹤我們：

關心賽事，按讚加入ETtoday運動雲

推薦閱讀

難以想像的事差點發生！　大聯盟點名中華隊晉級3大英雄

難以想像的事差點發生！　大聯盟點名中華隊晉級3大英雄

中華隊2026經典賽預賽在東京？有望對決大谷翔平、山本由伸

中華隊2026經典賽預賽在東京？有望對決大谷翔平、山本由伸

西班牙三壘手失誤暴哭！中職1球星中槍　失誤糗事被翻出

西班牙三壘手失誤暴哭！中職1球星中槍　失誤糗事被翻出

「上一次跌得很大」曾峻岳蛻變　全直球連飆3K關門：很爽啊！

「上一次跌得很大」曾峻岳蛻變　全直球連飆3K關門：很爽啊！

「這一球救了台灣！」　宋晟睿超狂美技影片看這裡

「這一球救了台灣！」　宋晟睿超狂美技影片看這裡

中華隊超強運！若上屆賽制「早就被淘汰」　西班牙淪最悲催隊伍

中華隊超強運！若上屆賽制「早就被淘汰」　西班牙淪最悲催隊伍

西班牙3壘手連續失誤送分哭了　台灣球迷開心又難過：以為重播

西班牙3壘手連續失誤送分哭了　台灣球迷開心又難過：以為重播

中華逆勢拔牙成功！　MLB火速報導：難以想像的事情差點發生

中華逆勢拔牙成功！　MLB火速報導：難以想像的事情差點發生

他21小時前就預言中華隊6：3　球迷驚：未來人！

他21小時前就預言中華隊6：3　球迷驚：未來人！

台灣逆勢拔牙！　曾總賽後1句話超催淚

台灣逆勢拔牙！　曾總賽後1句話超催淚

【好人好事】寒冷夜裡他暖心包下所有糖葫蘆　讓阿姨能早點回家

熱門新聞

難以想像的事差點發生！　大聯盟點名中華隊晉級3大英雄

中華隊2026經典賽預賽在東京？有望對決大谷翔平、山本由伸

西班牙三壘手失誤暴哭！中職1球星中槍　失誤糗事被翻出

「上一次跌得很大」曾峻岳蛻變　全直球連飆3K關門：很爽啊！

「這一球救了台灣！」　宋晟睿超狂美技影片看這裡

中華隊超強運！若上屆賽制「早就被淘汰」　西班牙淪最悲催隊伍

讀者回應

﻿
2025WBC資格賽-賽程圖表

熱門新聞

1大聯盟官網點名中華隊晉級3大英雄

2大谷我們來了！中華隊經典賽前進東京

3西班牙三壘手失誤暴哭！　中職1球星中槍

4曾峻岳連飆3K關門：很爽！

5宋晟睿超狂美技影片看這裡

最新新聞

1台西大戰何時最緊張？「這1幕」球迷心臟炸裂

2徐若熙飆158公里讓大聯盟記者驚艷　

3佐佐木朗希實戰挨轟　道奇教頭仍評價合格！

4「新黃金世代」崛起！球評點名4星

5陳傑憲深夜嘆「真的很不容易」

熱門快報

我把皮蛋加進拿鐵裡了!?

我把皮蛋加進拿鐵裡了!?

「文里補習班」開課啦！試試網路流傳的奇怪食物搭配，一起挑戰營養師的底線與勇氣！

槓桿投資慘賠？本集揭關鍵

槓桿投資慘賠？本集揭關鍵

一年賺億又賠光？龍哥揭投資陷阱，教你避開風險，穩健獲利！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

【街訪】工具人集合囉

【街訪】工具人集合囉

阿虎前進光華商場，揭開純愛戰士的真實心聲！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

熱門影音

全站熱門影音

騎士跨雙黃撞左轉重機 噴車底遭輾送醫不治 #內湖

南韓高速公路「高架橋崩塌」畫面曝光！8人遭活埋

#國道 老鷹送「蛇」來！ 撞擋風玻璃整車驚呼

酒駕被攔竟自燃機車！　苗栗男突點打火機丟油箱警驚呆秒制止

【泰格與雪兒】原來我可有可無
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366