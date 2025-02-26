大膽變陣！王博玄開路先鋒成致勝點　球評點出復仇西班牙關鍵

▲▼2026年第6屆WBC世界棒球經典賽資格賽WBCQ，王博玄。（圖／記者李毓康攝）

記者楊舒帆／台北報導

世界棒球經典賽資格賽，中華隊25日成功復仇，對戰首戰輸球的西班牙，以6比3力克對方，球評陳師正接受《ETtoday新聞雲》訪問，點評殊死戰的投打表現，認為大膽啟用王博玄擔任開路先鋒是關鍵之一。

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中華隊由莊陳仲敖掛帥先發，投3局失2分，徐若熙中繼壓制3.1局失1分，孫易磊、曾峻岳守成，澆熄西班牙的反攻氣焰。

球評陳師正表示，「中華隊再對西班牙復仇成功，第一關鍵在於所保留投手群的平均球威大幅提升，無論是旅外還是中職，莊陳仲敖、徐若熙、孫易磊、曾峻岳四人，都有直接用速球可製造揮空三振的能力，也擁有足夠犀利的變化球作為武器。」

▲2026年第6屆WBC世界棒球經典賽資格賽WBCQ，莊陳仲敖。（圖／記者李毓康攝）

再者，為了緊急應變並改善得分不順的問題，陳師正點出，「大膽變陣，啟用高上壘率的王博玄擔任開路先鋒，並將擁有速度優勢的年輕選手平均分布於打線各個位置，上壘後頻頻發動速度戰，是能一路維持領先的主因。」

王博玄此役賽前累計7支安打全隊最高，首局也率先敲出安打並發動盜壘攻佔得點圈，幫助中華隊後續取得領先優勢。本屆4場出賽，15打數8安打，貢獻1打點、2得分，打擊率破5成。

中華隊首戰派出陳宇宏先發，但開局就遭對手狙擊。總教練曾豪駒在系列賽結束後鬆口徐若熙原設定為重要先發，因身體不適以及首戰落敗的困境。陳師正表示，「必須讚許教練團應變得宜，立即決定保留並作最有效率的使用模式，因此仍在關鍵戰役做出壓制貢獻。」

▲2026年第6屆WBC世界棒球經典賽資格賽WBCQ，徐若熙 。（圖／記者李毓康攝）