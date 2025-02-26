他21小時前就預言中華隊6：3　球迷驚：未來人！

記者陳俊宏／綜合報導

中華隊在WBC資格賽殊死戰以6比3擊敗西班牙隊，取得2026年世界棒球經典賽會內賽門票。不過，有網友在21小時前就發文，預測中華和西班牙比數為6比3，讓其他球迷驚呼是「未來人」、「有神快拜」。

該網友周二凌晨1時15分在Threads發文，「2/25預測，（台灣國旗）6：3（西班牙國旗）。」結果賽事在當晚10時出爐，中華隊真的6比3贏了西班牙隊。

▼當事人發文。（圖／翻攝當事人Threads）



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這則貼文獲得超過3.4萬人按讚，許多網友說，「請收下我的膝蓋」、「請告訴我下一期威力彩號碼」、「有神快拜」。醫師杜承哲也留言，「未來人，你的身分已經洩漏了，快躲起來。」

原PO則回應，「先說好，小弟沒有在下注或玩運彩，只是分析一下TW這場可用的王牌投手人選，跟上一次對ES打線的發威，分析雙方大概可能可以得到的分數。」

原PO指出，「而這次謝謝台灣的投手聯手（莊陳仲敖、徐若熙、孫易磊、曾峻岳都是相當優秀的投手），跟各個選手精彩守備跟攻勢串聯效率有成，才能贏球晉級 ，國內球迷看到好表現得到的結果才是贏家。我不是預言家，所以不用過譽我XD，剛好猜到而已。」

中華隊在WBC資格賽殊死戰，最終以6比3擊敗西班牙隊，成功取得2026年世界棒球經典賽會內賽門票。「台灣隊長」陳傑憲賽後再度難掩激動之情，相比12強，他直呼雖然心情像是洗三溫暖，不後悔加入這次陣容，也有意再戰2026經典賽，期待和大家再與各國強敵交手。

▲▼中華隊擊敗西班牙隊，晉級經典賽正賽。（圖／記者李毓康攝）

