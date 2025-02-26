運動雲

>

他21小時前就預言中華隊6：3　球迷驚：未來人！

記者陳俊宏／綜合報導

中華隊在WBC資格賽殊死戰以6比3擊敗西班牙隊，取得2026年世界棒球經典賽會內賽門票。不過，有網友在21小時前就發文，預測中華和西班牙比數為6比3，讓其他球迷驚呼是「未來人」、「有神快拜」。

該網友周二凌晨1時15分在Threads發文，「2/25預測，（台灣國旗）6：3（西班牙國旗）。」結果賽事在當晚10時出爐，中華隊真的6比3贏了西班牙隊。

▼當事人發文。（圖／翻攝當事人Threads）

[廣告]請繼續往下閱讀...

他21小時前就預言中華隊6：3　網驚：未來人！（圖／翻攝當事人脆）

這則貼文獲得超過3.4萬人按讚，許多網友說，「請收下我的膝蓋」、「請告訴我下一期威力彩號碼」、「有神快拜」。醫師杜承哲也留言，「未來人，你的身分已經洩漏了，快躲起來。」

原PO則回應，「先說好，小弟沒有在下注或玩運彩，只是分析一下TW這場可用的王牌投手人選，跟上一次對ES打線的發威，分析雙方大概可能可以得到的分數。」

原PO指出，「而這次謝謝台灣的投手聯手（莊陳仲敖、徐若熙、孫易磊、曾峻岳都是相當優秀的投手），跟各個選手精彩守備跟攻勢串聯效率有成，才能贏球晉級 ，國內球迷看到好表現得到的結果才是贏家。我不是預言家，所以不用過譽我XD，剛好猜到而已。」

中華隊在WBC資格賽殊死戰，最終以6比3擊敗西班牙隊，成功取得2026年世界棒球經典賽會內賽門票。「台灣隊長」陳傑憲賽後再度難掩激動之情，相比12強，他直呼雖然心情像是洗三溫暖，不後悔加入這次陣容，也有意再戰2026經典賽，期待和大家再與各國強敵交手。

▲▼2026年第6屆WBC世界棒球經典賽資格賽WBCQ，中華隊在附加賽贏得關鍵勝利，晉級經典賽正賽。（圖／記者李毓康攝）

▲▼中華隊擊敗西班牙隊，晉級經典賽正賽。（圖／記者李毓康攝）

▲▼2026年第6屆WBC世界棒球經典賽資格賽WBCQ，中華隊在附加賽贏得關鍵勝利，晉級經典賽正賽。（圖／記者李毓康攝）

分享給朋友：

追蹤我們：

關心賽事，按讚加入ETtoday運動雲

推薦閱讀

難以想像的事差點發生！　大聯盟點名中華隊晉級3大英雄

難以想像的事差點發生！　大聯盟點名中華隊晉級3大英雄

中華隊2026經典賽預賽在東京？有望對決大谷翔平、山本由伸

中華隊2026經典賽預賽在東京？有望對決大谷翔平、山本由伸

西班牙3壘手連續失誤送分哭了　台灣球迷開心又難過：以為重播

西班牙3壘手連續失誤送分哭了　台灣球迷開心又難過：以為重播

「這一球救了台灣！」　宋晟睿超狂美技影片看這裡

「這一球救了台灣！」　宋晟睿超狂美技影片看這裡

「上一次跌得很大」曾峻岳蛻變　全直球連飆3K關門：很爽啊！

「上一次跌得很大」曾峻岳蛻變　全直球連飆3K關門：很爽啊！

再掌2026年經典賽兵符？曾總：我先好好休息

再掌2026年經典賽兵符？曾總：我先好好休息

西班牙三壘手失誤暴哭！中職1球星中槍　失誤糗事被翻出

西班牙三壘手失誤暴哭！中職1球星中槍　失誤糗事被翻出

快訊／曾峻岳KKK！中華隊6比3力克西班牙　晉級2026經典賽

快訊／曾峻岳KKK！中華隊6比3力克西班牙　晉級2026經典賽

中華逆勢拔牙成功！　MLB火速報導：難以想像的事情差點發生

中華逆勢拔牙成功！　MLB火速報導：難以想像的事情差點發生

曾總曝徐若熙本要扛首戰先發　曾子祐全隊唯一未上場「閃到腰」

曾總曝徐若熙本要扛首戰先發　曾子祐全隊唯一未上場「閃到腰」

#陳智菡 送花沒趕上 #吳春城 閃辭立委搭車離開院會

熱門新聞

難以想像的事差點發生！　大聯盟點名中華隊晉級3大英雄

中華隊2026經典賽預賽在東京？有望對決大谷翔平、山本由伸

西班牙3壘手連續失誤送分哭了　台灣球迷開心又難過：以為重播

「這一球救了台灣！」　宋晟睿超狂美技影片看這裡

「上一次跌得很大」曾峻岳蛻變　全直球連飆3K關門：很爽啊！

再掌2026年經典賽兵符？曾總：我先好好休息

讀者回應

﻿
2025WBC資格賽-賽程圖表

熱門新聞

1大聯盟官網點名中華隊晉級3大英雄

2大谷我們來了！中華隊經典賽前進東京

3西班牙失誤送分哭了　球迷以為重播

4宋晟睿超狂美技影片看這裡

5曾峻岳連飆3K關門：很爽！

最新新聞

1日媒警戒：台灣將是日本武士一大強敵

2若上屆賽制「中華隊早就被淘汰」　西班牙最悲催

3鄧愷威熱身賽再登板！K掉運動家重砲

4孫易磊霸氣怒吼登上大聯盟官網！

5中國16歲天才美少女「首場世界賽就奪冠」　身材高美獲讚顏值擔當

熱門快報

我把皮蛋加進拿鐵裡了!?

我把皮蛋加進拿鐵裡了!?

「文里補習班」開課啦！試試網路流傳的奇怪食物搭配，一起挑戰營養師的底線與勇氣！

房市新風向 NVIDIA效應？

房市新風向 NVIDIA效應？

科技巨頭進駐，汐止房價有望破百？重劃區、學區房怎選最穩賺？

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

【街訪】工具人集合囉

【街訪】工具人集合囉

阿虎前進光華商場，揭開純愛戰士的真實心聲！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

熱門影音

全站熱門影音

騎士跨雙黃撞左轉重機 噴車底遭輾送醫不治 #內湖

南韓高速公路「高架橋崩塌」畫面曝光！8人遭活埋

#國道 老鷹送「蛇」來！ 撞擋風玻璃整車驚呼

酒駕被攔竟自燃機車！　苗栗男突點打火機丟油箱警驚呆秒制止

【泰格與雪兒】原來我可有可無
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366