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選秀曾落榜到國際賽舞台　王博玄最大驚奇率隊「6起來」！

記者王真魚／台北報導

從2020年選秀落榜到成為中華隊新星，王博玄的棒球旅程展現了真正的「英雄不怕出身低」精神。這位台鋼雄鷹小將在本次資格賽交出亮眼成績，累積8安為全隊最多，打擊率高達.533，僅次於宋晟睿的0.556。

原本埋伏在後段棒次的王博玄，今日擔任先發第一棒，成為球隊進攻發動機。他在比賽中3次上壘，包括1次安打和2次保送，展現出色的選球眼和攻擊性，賽前更帶著象徵「6起來」的骰子上場，為球隊注入活力。

「特別有在第1個打席做設定，因為身為先攻球隊、對方又是中南美洲球隊，氣勢上勢必要壓過他們。」王博玄賽後分享了他的戰術思維，「第一個上去打，不管怎樣一定要有一個上壘，讓球隊氣氛先熱起來，我覺得氣勢一定要起來，才能壓制對手，也告訴自己，不管是安打還是保送，就是想辦法上壘。

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▲▼2026年第6屆WBC世界棒球經典賽資格賽WBCQ，王博玄。（圖／記者李毓康攝）

▲2026年第6屆WBC世界棒球經典賽資格賽WBCQ，王博玄。（圖／記者李毓康攝）

王博玄面對投手變化球時展現優異應變能力，要歸功於這段時間教練團的協助，「休賽季到進到中華隊集訓，做了滿多打擊調整。尤其進來中華隊之後跟恰哥（彭政閔）、輝哥（高國輝）還有龍貓（曾豪駒）總教練做很多討論，也有做一點機制上的調整。」

他表示，「剛好藉由前面模擬賽、熱身賽，有結合到跟投手的對決上，這趟我覺得很值得也很實用。」

守備方面，王博玄同樣表現出色，多次上演精彩美技，「過程中一直告訴我自己，球會打過來我這，隨時要準備接球，想盡辦法接下來。」今天關鍵戰役對西班牙，他也告訴自己要冷靜一點，「很高興自己有修正過來。」

有趣的是，中華隊今天休息室再度出現666骰子。王博玄在賽前打序介紹時，特別帶著骰子一同出場。他透露，這是自己的主意，「看到那個骰子，我就有一個想法，因為我背號剛好也是6，想說就骰個骰子，告訴大家我們要6起來，希望藉此帶動大家。」

穿上國家隊球衣對王博玄來說是一種享受，他眼睛散發著光芒，「我真的非常享受穿上這件球衣、在場上比賽，比賽這件事情不會變，我只是換了一件球衣，我只要把比賽內容做好，相信不會差太多。」

當比賽結束的那一刻，王博玄直呼，真的覺得能夠在這裡比賽是一件很幸福的事情，「最後也拿下這個正賽資格、達成目標，整個感覺就是很幸福。」

作為江坤宇、林靖凱、古林睿煬以及戴培峰等人高中同期隊友，王博玄比他們晚進入職棒，他很開心能跟他們在同一舞台較勁，但不會想要跟他們比較，如同他先前所述，最重要是跟自己比較。

如今也站在國際賽殿堂，王博玄回頭檢視自己的棒球路，想要告訴自己，「還是要不斷地往前看，因為過一兩天後，又要開始準備賽季了！」時間一直在走，不能一直沈醉在喜悅當中，「接下來得好好收拾心情，為今天賽季做準備。」

關鍵字： 棒球王博玄中華隊WBC新秀WBC資格賽CT影音

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