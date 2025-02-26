運動雲

>

台灣「特級咒術師」台南Josh施法過程曝光　粉絲嗨：國師法力無邊

▲台南Josh因反指標神秘力量被稱為國師。（圖／翻攝自Threads／tainanjosh）

▲台南Josh因反指標神秘力量被稱為國師。（圖／翻攝自Threads／tainanjosh）

記者鄒鎮宇／綜合報導

中華隊25日在經典賽資格賽以6比3擊敗西班牙，成功取得明年經典賽正賽門票。其中，被網友封為致勝關鍵的YouTuber「台南Josh」，也公布直播前的準備，讓粉絲看完笑翻，直呼「國師法力無邊」，並奉上「台灣特級咒術師」的美稱。

「台南Josh」過去因為支持哪支球隊，該球隊就有極大可能輸球的慣例，這「反指標」之力也被網友笑稱是「國師」。豈料，為了讓中華隊獲勝，台南Josh24日晚上11點多在Threads貼出一張「身披西班牙國旗」的照片，其用意瞬間讓粉絲了然於心。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲▼台灣「特級咒術師」台南Josh施法過程曝光　粉絲嗨：國師法力無邊。（圖／翻攝台南Josh IG）

▲▼台南Josh獲得台灣特級咒術師的稱呼。（圖／翻攝台南Josh IG）

▲▼台灣「特級咒術師」台南Josh施法過程曝光　粉絲嗨：國師法力無邊。（圖／翻攝台南Josh IG）

中華隊獲勝後，台南Josh也在IG發文表示，大部分球賽轉播的賽前半小時會是一些戰況分析或預測，但是他開台直播卻是「在做這些事」。截圖顯示，台南Josh除了該張照片之外，還在直播開始時親手製作西班牙國旗的膠帶，並將其貼在臉上。

網友看完紛紛留言，「國師為中華隊操碎了心」、「只能說謝謝國師，沒有你我們該怎麼辦」、「西班牙三壘手表示突然感覺怪怪的⋯」、「真•台灣至寶 “特級咒術師”」、「謝謝國家級咒術師」、「那兩球連續失誤原因找到了，感謝國師」、「果然！！還是得寄託一些玄學力量」、「國師法力無邊」。

 ►按這訂閱Podcast《小編沒收工》每天熱門話題聊不完

關鍵字： 中華隊經典賽台南Josh國師咒術師

分享給朋友：

追蹤我們：

關心賽事，按讚加入ETtoday運動雲

推薦閱讀

西班牙3壘手連續失誤送分哭了　台灣球迷開心又難過：以為重播

西班牙3壘手連續失誤送分哭了　台灣球迷開心又難過：以為重播

再掌2026年經典賽兵符？曾總：我先好好休息

再掌2026年經典賽兵符？曾總：我先好好休息

快訊／中華隊成功復仇西班牙！勇奪WBC門票　連六屆不缺席

快訊／中華隊成功復仇西班牙！勇奪WBC門票　連六屆不缺席

「這一球救了台灣！」　宋晟睿超狂美技影片看這裡

「這一球救了台灣！」　宋晟睿超狂美技影片看這裡

曾總曝徐若熙本要扛首戰先發　曾子祐全隊唯一未上場「閃到腰」

曾總曝徐若熙本要扛首戰先發　曾子祐全隊唯一未上場「閃到腰」

「上一次跌得很大」曾峻岳蛻變　全直球連飆3K關門：很爽啊！

「上一次跌得很大」曾峻岳蛻變　全直球連飆3K關門：很爽啊！

快訊／曾峻岳KKK！中華隊6比3力克西班牙　晉級2026經典賽

快訊／曾峻岳KKK！中華隊6比3力克西班牙　晉級2026經典賽

莊陳仲敖坦言不如預期　完成任務馬上赴MLB春訓會林家正

莊陳仲敖坦言不如預期　完成任務馬上赴MLB春訓會林家正

中華隊搶得2026經典賽門票！準備前進東京？

中華隊搶得2026經典賽門票！準備前進東京？

輸了就沒了！陳傑憲坦言壓力大　喊話台灣球迷多鼓勵別謾罵

輸了就沒了！陳傑憲坦言壓力大　喊話台灣球迷多鼓勵別謾罵

#台中 16歲少年雙載遇逆向女 機車往前翻滾重摔！

熱門新聞

西班牙3壘手連續失誤送分哭了　台灣球迷開心又難過：以為重播

再掌2026年經典賽兵符？曾總：我先好好休息

快訊／中華隊成功復仇西班牙！勇奪WBC門票　連六屆不缺席

「這一球救了台灣！」　宋晟睿超狂美技影片看這裡

曾總曝徐若熙本要扛首戰先發　曾子祐全隊唯一未上場「閃到腰」

「上一次跌得很大」曾峻岳蛻變　全直球連飆3K關門：很爽啊！

讀者回應

﻿
2025WBC資格賽-賽程圖表

熱門新聞

1西班牙失誤送分哭了　球迷以為重播

2再掌2026年經典賽兵符？曾總回應了

3中華隊奪經典賽門票　連六屆不缺席

4宋晟睿超狂美技影片看這裡

5曾子祐全隊唯一未上場　曾總透露原因

最新新聞

1台灣「特級咒術師」台南Josh施法過程曝光

2中華隊搶得經典賽門票！前進東京？

3大聯盟官網點名中華隊晉級3大英雄

4壓力更大！陳傑憲預約再戰經典賽

5選秀落榜到國際賽舞台　王博玄率隊「6起來」！

熱門快報

我把皮蛋加進拿鐵裡了!?

我把皮蛋加進拿鐵裡了!?

「文里補習班」開課啦！試試網路流傳的奇怪食物搭配，一起挑戰營養師的底線與勇氣！

房市新風向 NVIDIA效應？

房市新風向 NVIDIA效應？

科技巨頭進駐，汐止房價有望破百？重劃區、學區房怎選最穩賺？

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

【街訪】工具人集合囉

【街訪】工具人集合囉

阿虎前進光華商場，揭開純愛戰士的真實心聲！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

熱門影音

全站熱門影音

騎士跨雙黃撞左轉重機 噴車底遭輾送醫不治 #內湖

南韓高速公路「高架橋崩塌」畫面曝光！8人遭活埋

#國道 老鷹送「蛇」來！ 撞擋風玻璃整車驚呼

酒駕被攔竟自燃機車！　苗栗男突點打火機丟油箱警驚呆秒制止

【泰格與雪兒】原來我可有可無
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366