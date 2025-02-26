台灣「特級咒術師」台南Josh施法過程曝光　粉絲嗨：國師法力無邊

▲台南Josh因反指標神秘力量被稱為國師。（圖／翻攝自Threads／tainanjosh）



記者鄒鎮宇／綜合報導

中華隊25日在經典賽資格賽以6比3擊敗西班牙，成功取得明年經典賽正賽門票。其中，被網友封為致勝關鍵的YouTuber「台南Josh」，也公布直播前的準備，讓粉絲看完笑翻，直呼「國師法力無邊」，並奉上「台灣特級咒術師」的美稱。

「台南Josh」過去因為支持哪支球隊，該球隊就有極大可能輸球的慣例，這「反指標」之力也被網友笑稱是「國師」。豈料，為了讓中華隊獲勝，台南Josh24日晚上11點多在Threads貼出一張「身披西班牙國旗」的照片，其用意瞬間讓粉絲了然於心。

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▲▼台南Josh獲得台灣特級咒術師的稱呼。（圖／翻攝台南Josh IG）



中華隊獲勝後，台南Josh也在IG發文表示，大部分球賽轉播的賽前半小時會是一些戰況分析或預測，但是他開台直播卻是「在做這些事」。截圖顯示，台南Josh除了該張照片之外，還在直播開始時親手製作西班牙國旗的膠帶，並將其貼在臉上。

網友看完紛紛留言，「國師為中華隊操碎了心」、「只能說謝謝國師，沒有你我們該怎麼辦」、「西班牙三壘手表示突然感覺怪怪的⋯」、「真•台灣至寶 “特級咒術師”」、「謝謝國家級咒術師」、「那兩球連續失誤原因找到了，感謝國師」、「果然！！還是得寄託一些玄學力量」、「國師法力無邊」。