輸了就沒了！陳傑憲坦言壓力大　喊話台灣球迷多鼓勵別謾罵

記者游郁香／綜合報導

開打前被看好3連勝晉級的中華隊，意外在本屆經典賽資格賽落入附加賽，今晚與西班牙決生死，最終扛住壓力，以6比3搶下經典賽正賽門票。「台灣隊長」陳傑憲賽後坦言輸了就沒了，壓力真的很大，他也向台灣球迷喊話，「給年輕球員鼓勵，而不是謾罵。」

3個月前，陳傑憲帶領中華隊登上世界之巔，贏得12強賽冠軍，本屆經典賽資格賽，中華隊小組賽卻跌跌撞撞，首戰5比12慘輸西班牙，第3戰又以0比6遭尼加拉瓜完封，僅取得1勝2敗分組第3，落入附加賽，今晚對西班牙之戰「非贏不可」，在以6比3成功復仇，順利挺進2026年經典賽後，陳傑憲坦言，「壓力真的很大，因為輸了什麼都沒了。」

▲台灣隊長陳傑憲 。（圖／記者李毓康攝）

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲台灣隊長陳傑憲 。（圖／記者李毓康攝）

中華隊前3場小組賽的表現引發部分球迷不滿，網路上出現批評聲浪，對此陳傑憲喊話，希望大家能給年輕球員鼓勵而不是謾罵，「我很感謝我們的年輕球員，他們做到了。」他相信這次的考驗對陣中年輕選手是很重要的成長機會，未來的「Team Taiwan」會更強。

陳傑憲一直鼓勵小將們，「能穿上這件球衣，代表你們有實力，應該享受比賽。」他也談到足球球評陳家銘分享的一句話「國球不是看著你贏球，而是要一起輸球」讓他深有感觸，「比賽本來就有輸有贏，能夠陪我們走到最後的，才是真正愛台灣棒球的人。」