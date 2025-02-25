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快訊／中華隊成功復仇西班牙！勇奪WBC門票　連六屆不缺席

▲▼2026年第6屆WBC世界棒球經典賽資格賽WBCQ，中華隊擊敗南非拿下資格賽首勝。（圖／記者李毓康攝）

▲中華隊。（圖／記者李毓康攝）

記者楊舒帆／台北報導

WBC世界棒球經典賽是棒球界最高殿堂之一，中華隊自2006年首屆參賽以來，經歷了輝煌與低潮，也累積了豐富的國際賽經驗。經典賽資格賽25日殊死戰中華隊6比3擊敗西班牙，取得2026年經典賽會內賽門票，再度有機會與列強交手較勁。

這次經典賽資格賽首戰中華隊以5比12不敵西班牙，第二戰對南非以9比1大勝，第三戰則以0比6不敵尼加拉瓜，24日練習日休兵一天後滿血回歸。莊陳仲敖、徐若熙、孫易磊、曾峻岳等投手聯手封鎖強悍的西班牙打線，率隊搶下勝利。

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中華隊前兩屆直接參加會內賽，第三屆經由資格賽晉級，第四屆保證名額，第五屆因賽制擴編而保住參賽資格，第六屆則再度透過資格賽晉級。

回顧首屆賽事，中華隊與日本、南韓及中國同組，雖然首戰面對南韓時，林恩宇投出經典賽史上第一球，但球隊最終0：2吞敗，接著又以3：14遭日本提前結束比賽。不過，面對中國隊時，陳鏞基在四局上的滿貫砲帶動打線爆發，最終以12：3獲勝，為首屆經典賽留下1勝2敗的成績。2009年第二屆，中華隊表現不如預期，預賽先是0：9慘敗南韓，接著又1：4不敵中國，在雙敗淘汰制下，成為該屆最早遭淘汰的球隊，並因此失去2013年會內賽資格，必須從資格賽打起。這次的挫敗促使台灣棒壇檢討國家隊建構模式，逐步建立國際賽分級制度，為後續的發展奠定基礎。

2013年第三屆，中華隊通過資格賽，首度取得主場預賽舉辦權，在台中洲際棒球場迎戰南韓、荷蘭與澳洲，最終以2勝1敗晉級八強複賽。王建民與陽岱鋼表現出色，陽岱鋼更獲選分組MVP，成為台灣首位獲得此殊榮的選手。八強賽首戰，中華隊與日本鏖戰至延長賽，王建民投出6局無失分的優質先發，但仍以3：4惜敗，隔日對上古巴則因體力耗盡，以0：14提前落敗，止步複賽。

2017年第四屆，中華隊遠征南韓，雖然打線表現不俗，三場比賽共攻下20分，但投手群失分高達32分，最終三戰皆敗，再度無緣晉級。2023年第五屆，2023年第五屆，首戰出師不利，以5比12不敵巴拿馬，第二戰擊敗意大利，第四戰再勝荷蘭，第五戰則以1比7不敵古巴。罕見地出現5隊皆取得2勝2敗的情況，根據失分率計算，中華隊排名第五，無緣晉級複賽。張育成獲選A組MVP，最後更獲選為經典賽明星一壘手。

中華隊歷經12強奪冠，資格賽挺過難關取得會內賽資格，展望明年2026經典賽，中華隊在這兩次大賽中，不少年輕好手躍出，有望在明年大展身手。

關鍵字： 棒球中華隊WBC經典賽挑戰

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