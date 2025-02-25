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滿血回歸！徐若熙最速158　中繼3.1局5K失1分全場掌聲中退場

▲▼2026年第6屆WBC世界棒球經典賽資格賽WBCQ，徐若熙 。（圖／記者李毓康攝）

▲▼2026年第6屆WBC世界棒球經典賽資格賽WBCQ，徐若熙 。（圖／記者李毓康攝）

▲▼2026年第6屆WBC世界棒球經典賽資格賽WBCQ，徐若熙 。（圖／記者李毓康攝）

記者楊舒帆／台北報導

世界棒球經典賽資格賽中華隊25日迎來關鍵殊死戰，王牌投手徐若熙滿血回歸，在莊陳仲敖先發3局失2分後接替登板，擔任中繼投手，投3.1局被敲陽春砲失1分，退場時全場觀眾報以掌聲，為他的出色表現喝彩。

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徐若熙在4局下迎戰後段棒次，先飆出三振，再製造內野飛球與內野滾地球，成功演出三上三下。5局下他先投出觸身球保送，隨後被對手擊出內野安打，幸好張育成策動雙殺，成功化解危機，最後再飆出三振，穩住局勢。6局下雖然遭到艾斯特拉達（Rusber Estrada）敲出全壘打，隨後再被擊出安打，但他迅速回穩，守住戰局，未再讓對手擴大比分。

7局下，徐若熙再度投出三振，但隨後出現保送，投手教練林岳平隨即喊暫停並決定換投。徐若熙在全場掌聲中退場，回到休息室後也與教練、隊友擊掌，展現球隊凝聚力。

徐若熙在小組賽第3戰時僅投1打席，當時連發150公里火球，這場比賽休息一天後再度登板，繳出3.1局投球，僅被敲3支安打，失1分，送出2次保送，奪下5次三振的好表現，穩住中華隊戰局。

關鍵字： 棒球中華隊徐若熙WBC資格賽WBC資格賽CT

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