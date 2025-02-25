「這一球救了台灣！」　宋晟睿超狂美技影片看這裡

▲ 2026年第6屆WBC世界棒球經典賽資格賽WBCQ，宋晟睿。（圖／記者李毓康攝）

記者楊舒帆／台北報導

經典賽資格賽中華隊25日對西班牙殊死戰，宋晟睿2局上演出五星級撲接美技，登上WBC官方社群。

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中華隊首局靠張育成適時長打先馳得點，吳念庭滾地球也追加1分。莊陳仲敖先發1局下遭到貝爾崔（Engel Beltre）安打後，西班牙總教練突然上前與主審抗議，主審要求莊陳仲敖拔掉手錶。

隨後莊陳仲敖一度再遭到恩卡納西昂（Wander Encarnación）安打，下一打席回穩飆三振抓第二出局，再被艾斯特拉達（Rusber Estrada）敲安打掉1分。瓦列里歐（Edison Valerio）掃出右外野飛球，遭宋晟睿美技接殺，瓦解對方攻勢。

經典賽官方社群先貼出張育成在首局敲二壘安打為中華隊先馳得點的影片，再剪輯宋晟睿五星級美技瞬間並寫道，「WHAT A CATCH！」，棒球社群X「Baseball For Today」也貼出影片說，「這一球拯救台灣！」