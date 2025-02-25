不斷更新／策略性保送後見效！莊陳仲敖關鍵三振解危　中華隊2局3比2

▲2026年第6屆WBC世界棒球經典賽資格賽WBCQ，莊陳仲敖 。（圖／記者李毓康攝）

記者王真魚／台北報導

世界棒球經典賽資格賽進入最後關鍵戰役，中華隊今（25日）晚間7點在台北大巨蛋進行附加賽，迎戰西班牙，勝者將取得明年經典賽正賽門票。中華隊將派出效力美國職棒運動家旅美小將莊陳仲敖，對決西班牙右投拉索（Ramon Rosso）。林子偉2局大開選球眼，率隊3比2領先。

1局上，王博玄一上場就敲出中右外野方向安打，隨後發動盜壘上到二壘，林子偉吞下三振，陳傑憲遭到火球連發伺候，拉索最快飆到154公里，滿球數對決時，陳傑憲適時擊出安打，中華隊攻佔一三壘，張育成再敲安，帶回球隊第一分！

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1出局二三壘有人，吳念庭纏鬥至滿球數，滾地球再賺回1分打點，高宇杰遭到三振。

莊陳仲敖登板，一球解決首名打者，林子偉帥氣接殺。面對第二名打者貝爾崔（Engel Beltre）展現152公里火球，卻仍被擊出右邊方向安打。隨後對決恩卡納西昂（Wander Encarnación）時，對方總教練普拉達（Nelson Prada）突然衝上場提出抗議，要求莊陳仲敖摘除手錶。爭議落幕後，莊陳再度遭到安打攻擊，形成一、二壘有人的危機，捕手立即請求暫停穩定局勢。

莊陳仲敖奮力調整狀態，成功三振第4棒烏茲塔利茲（Jesús Ustariz），但面對下一棒艾斯特拉達（Rusber Estrada），先因投球超時被判一個壞球，隨後再被敲出安打失掉1分。危機時刻，面對下一棒瓦列里歐（Edison Valerio）擊出的右外野強勁飛球，宋晟睿上演六星級美技完成接殺，化解對方攻勢。

2局上，陳文杰一上場就敲安，再靠蔣少宏短打推進至二壘，宋晟睿追加安打延續攻勢，王博玄纏鬥至滿球數選到保送，中華隊攻佔滿壘，也把拉索打退場。西班牙換上第二任投手賈西亞（Yeudy Garcia）。

有別於前一場3.1局飆7K封鎖台灣打者，拉索這一次僅投1.1局耗40球即退場，林子偉砲轟第二任投手，裁判一度判出是全壘打，不過重播檢視後發現是界外，林子偉回到打擊區，這一次是選到保送，中華隊仍有分數進帳。陳傑憲擊出左外野飛球出局，張育成遭到三振。

2局下，莊陳仲敖投得有些驚險，一登板就被對方擊出安打，隨後對利諾（Gabriel Lino）投出觸身球，西班牙無人出局攻佔一二壘，再靠短打推進至二三壘，安古羅（Andrés Angulo）高飛犧牲打，追回1分，下一棒貝爾崔遭故意四壞球保送，中華隊戰術奏效，成功三振下一棒恩卡納西昂（Wander Encarnación）。

3局上，吳念庭擊出一壘滾地球，高宇杰中外野飛球接殺，陳文杰二壘滾地球遭刺殺。

3局下，莊陳仲敖續投，讓首名打者擊出中外野飛球，面對艾斯特拉達，飆出本場最快154公里，製造滾地球，第三位打者擊出左外野飛球，西班牙三上三下。

▲2026年第6屆WBC世界棒球經典賽資格賽WBCQ，王博玄 。（圖／記者李毓康攝）

▲2026年第6屆WBC世界棒球經典賽資格賽WBCQ，陳傑憲 。（圖／記者李毓康攝）

中華隊先發打線

1、一壘王博玄

2、二壘林子偉

3、中外陳傑憲

4、游擊張育成

5、三壘吳念庭

6、DH高宇杰

7、左外陳文杰

8、捕手蔣少宏

9、右外宋晟睿

西班牙先發打線

1 RF 安古羅（Andrés Angulo）

2 CF 貝爾崔（Engel Beltre）

3 3B 恩卡納西昂（Wander Encarnación）

4 1B 烏茲塔利茲（Jesús Ustariz）

5 DH 艾斯特拉達（Rusber Estrada）

6 SS 瓦列里歐（Edison Valerio）

7 2B 柯曼列茲（Carlos Colmenarez）

8 C 利諾（Gabriel Lino）

9 LF 賀南德茲（Frank Hernández）