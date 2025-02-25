韓媒：台灣太沈浸12強冠軍喜悅...今晚再輸將是真正的恥辱

▲韓媒直批輸給西班牙是台灣棒球恥辱。（圖／記者李毓康攝）

體育中心／台北報導

韓國媒體今日大篇幅報導中華隊在世界棒球經典賽資格賽的困境，以「西班牙不是踢足球的嗎？自滿的台灣棒球」為標題，描述台灣目前遭遇的挫敗。

韓媒報導中，以較為誇張的筆調形容，中華隊在「去年擊敗韓國和日本」後「僅僅三個月」就面臨這樣的窘境，中華隊從「勝利沉醉到慘澹敗績」，直指台灣可能成為「首支無法晉級世界棒球經典賽正賽的世界棒球12強賽冠軍隊」，將此形容為「前所未有的恥辱」。

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其中，韓媒報導引用了伍祐城受訪的「西班牙最擅長的運動不是足球嗎？」言論，認為中華隊或許是太沉浸在世界棒球12強賽的冠軍喜悅中，一些球員輕率的言論也引發爭議。隨後語帶批評表示，「這實際上透露了賽前對對手選手的分析並未充分進行。他們過於輕視西班牙，為此付出慘痛代價。」

伍祐城已為自己的失言道歉，其中對於說能用直球解決對手，並不是輕視對方，而是對自己直球的信心，「但我現在知道就算是開玩笑，也不應該在這種場合說出來，以後我會更謹言慎行，在此為我賽前採訪失言道歉。我非常珍惜披上中華隊球衣的機會，也深知自己在球技或是公關還有很多要學習的地方，我會繼續努力，也請大家繼續為中華隊加油，最後的附加賽，無論會不會上場我都會全力幫助中華隊拿下最後的勝利。」

報導中最後指出，這支隊伍雖然名為西班牙，實際上實力堪比中南美洲代表隊，台灣不能輕視，今天在台北大巨蛋舉行的第二、三名附加賽中，如果能夠擊敗西班牙雪恥，或許還能避免最壞結果。

「但如果連續第二次輸給對手，那將是真正的恥辱。」韓媒以嚴厲措辭評論道，「為了避免在自家主場淪為世界棒球史上第一支在WBC資格賽被淘汰的12強賽冠軍隊，這場生死戰，台灣隊必須不惜一切代價獲勝。」若西班牙獲勝，他們將自2013年以來時隔13年再次進軍WBC正賽。