大谷翔平擊敗詹皇！榮登「洛杉磯10大頂級運動員」首位

▲大谷翔平登上洛杉磯現役10大頂級運動員榜單首位。（圖／達志影像／美聯社）

記者游郁香／綜合報導

洛杉磯道奇「二刀流」巨星大谷翔平在最新的洛杉磯現役10大頂級運動員（LA Top Athlete）排行榜中，力壓眾多NBA與NFL球星，榮登洛杉磯最有影響力運動員首位，這份榜單由美國媒體《FOX Sports》在2月24日發布，綜合各項運動明星的影響力、成就與數據進行評比。

《FOX Sports》指出，「洛杉磯可能是全美擁有最多運動巨星的城市，這裡有6位MVP級球員，許多選手也曾獲得季後賽與總冠軍MVP，自2011年以來，洛杉磯球隊已在NFL、NBA、NHL、MLB、MLS、WNBA等聯賽累積11座冠軍。」

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以下是《FOX Sports》評選出的洛杉磯現役10大頂級運動員：

排名 球員 運動類別 球隊 MVP 次數 1 大谷翔平（Shohei Ohtani） MLB 道奇（Dodgers） 3次 2 詹姆斯（LeBron James） NBA 湖人（Lakers） 4次 3 唐西奇（Luka Dončić） NBA 湖人（Lakers） - 4 楚奧特（Mike Trout） MLB 天使（Angels） 3次 5 貝茲（Mookie Betts） MLB 道奇（Dodgers） 1次 6 史塔福德（Matthew Stafford） NFL 公羊（Rams） - 7 赫伯特（Justin Herbert） NFL 電光（Chargers） - 8 費里曼（Freddie Freeman） MLB 道奇（Dodgers） 1次 9 納庫阿（Puka Nacua） NFL 公羊（Rams） - 10 哈登（James Harden） NBA 快艇（Clippers） 1次

在評價大谷翔平時，該媒體指出，「要超越詹姆斯（LeBron James），必須做出一些特別的事情，而大谷在2024年做到了。」該報導盛讚大谷成為MLB史上首位單季達成50轟、50盜球員，且54支全壘打高居聯盟第1、59次盜壘則為全聯盟第2，不僅締造歷史，還成為北美職業運動史上首位3度獲得「全票MVP」的球員。

▲湖人天王詹姆斯。（圖／路透）

除了這份前10名的榜單外，該媒體也公佈其他「遺珠」選手，其中包含WNBA火花隊女將普拉姆（Kelsey Plum）、MLS洛杉磯FC的法國前鋒吉魯（Olivier Giroud）、NHL 國王球星科皮塔爾（Anze Kopitar ）、NBA快艇頭牌雷納德（Kawhi Leonard）等人，另外道奇日籍投手山本由伸也被點名為值得關注的洛杉磯體壇新星。