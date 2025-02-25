大谷翔平擊敗詹皇！榮登「洛杉磯10大頂級運動員」首位

▲大谷翔平登上洛杉磯現役10大頂級運動員榜單首位。（圖／達志影像／美聯社）
記者游郁香／綜合報導
洛杉磯道奇「二刀流」巨星大谷翔平在最新的洛杉磯現役10大頂級運動員（LA Top Athlete）排行榜中，力壓眾多NBA與NFL球星，榮登洛杉磯最有影響力運動員首位，這份榜單由美國媒體《FOX Sports》在2月24日發布，綜合各項運動明星的影響力、成就與數據進行評比。
《FOX Sports》指出，「洛杉磯可能是全美擁有最多運動巨星的城市，這裡有6位MVP級球員，許多選手也曾獲得季後賽與總冠軍MVP，自2011年以來，洛杉磯球隊已在NFL、NBA、NHL、MLB、MLS、WNBA等聯賽累積11座冠軍。」
以下是《FOX Sports》評選出的洛杉磯現役10大頂級運動員：
|排名
|球員
|運動類別
|球隊
|MVP 次數
|1
|大谷翔平（Shohei Ohtani）
|MLB
|道奇（Dodgers）
|3次
|2
|詹姆斯（LeBron James）
|NBA
|湖人（Lakers）
|4次
|3
|唐西奇（Luka Dončić）
|NBA
|湖人（Lakers）
|-
|4
|楚奧特（Mike Trout）
|MLB
|天使（Angels）
|3次
|5
|貝茲（Mookie Betts）
|MLB
|道奇（Dodgers）
|1次
|6
|史塔福德（Matthew Stafford）
|NFL
|公羊（Rams）
|-
|7
|赫伯特（Justin Herbert）
|NFL
|電光（Chargers）
|-
|8
|費里曼（Freddie Freeman）
|MLB
|道奇（Dodgers）
|1次
|9
|納庫阿（Puka Nacua）
|NFL
|公羊（Rams）
|-
|10
|哈登（James Harden）
|NBA
|快艇（Clippers）
|1次
在評價大谷翔平時，該媒體指出，「要超越詹姆斯（LeBron James），必須做出一些特別的事情，而大谷在2024年做到了。」該報導盛讚大谷成為MLB史上首位單季達成50轟、50盜球員，且54支全壘打高居聯盟第1、59次盜壘則為全聯盟第2，不僅締造歷史，還成為北美職業運動史上首位3度獲得「全票MVP」的球員。
▲湖人天王詹姆斯。（圖／路透）
除了這份前10名的榜單外，該媒體也公佈其他「遺珠」選手，其中包含WNBA火花隊女將普拉姆（Kelsey Plum）、MLS洛杉磯FC的法國前鋒吉魯（Olivier Giroud）、NHL 國王球星科皮塔爾（Anze Kopitar ）、NBA快艇頭牌雷納德（Kawhi Leonard）等人，另外道奇日籍投手山本由伸也被點名為值得關注的洛杉磯體壇新星。
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