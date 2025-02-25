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富邦悍將家族會員招募開跑！「亞瑟傳奇」加碼至200人抽籤制申辦

▲▼富邦悍將會員權益。（圖／富邦悍將提供）

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▲▼富邦悍將會員權益。（圖／富邦悍將提供）

記者楊舒帆／綜合報導

2025年富邦悍將家族會員招募即將啟動，今年持續延續「亞瑟傳奇」、「亞瑟王」、「梅林魔法師」、「藍斯洛騎士」四大家族方案，提供會員專屬禮遇、豐富贈品與超值優惠，讓球迷深度體驗悍將文化。其中，備受矚目的頂級會員「亞瑟傳奇」不僅維持高規格禮遇，今年更將名額從188人增至200人，並採抽籤制申辦，吸引球迷踴躍參加。

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會員招募將於3月1日起開放舊會員登記與優先申辦，3月13日中午12時起全面開放新會員申請，有意加入的球迷務必把握機會。今年悍將球團更推出兩大加價購方案，包含「會員賦能紀念球」與「FUBON ANGELS祭典包」，提供更獨特的球場互動體驗。

成功加入「亞瑟傳奇家族」的球迷，將可獲得「亞瑟傳奇客製電繡家徽球衣」、「悍將 x HOLOHOLO隨行杯」、「悍將應援包」、「悍將實戰用品」等多項會員專屬贈品，還能獲得球員親簽的「手繪生日卡」，讓會員的生日更加特別。「亞瑟王家族」則提供「亞瑟王家徽球衣」與「悍將 x HOLOHOLO隨行杯」作為專屬禮遇，「梅林魔法師家族」會員可獲得「悍將大巴造型玩具收納箱」，提供小悍將們最佳的收藏空間，而「藍斯洛騎士家族」則可享有悍將主場門票與商品折扣，讓球迷用最優惠的方式支持球隊。

除了會員贈品，今年悍將家族會員的權益也再度升級，成功申辦後將享有新莊主場例行賽與季後賽門票優先購買權、G-STORE與momo悍將館購物折扣、悍將APP限定集點任務、贈品兌換等多項優惠，還可優先體驗新莊棒球場BOX SUITE、兒童遊戲室等場內設施。此外，球隊也規劃了一系列會員專屬活動，包含MVP頒獎、實戰簽名球抽獎、賽前場內觀禮、賽後踩草皮、舞台應援、球僮體驗等。今年更進一步新增「主隊練習見學」、「悍將小小播報員」等特別體驗，讓球迷能近距離參與球隊運作，而「亞瑟傳奇家族」會員還有機會搶先參加「新莊城堡2.0開箱」，於3月9日悍將自辦熱身賽後，率先踏上整修後的新莊棒球場，提前感受全新場地的氛圍。

今年度的「亞瑟傳奇家族」會員將採抽籤制申辦，名額增至200人，現有的「2024亞瑟傳奇家族會員」若登記抽籤，可獲得三支籤，「2024亞瑟王家族會員且購買全年月票者」則可獲得一支籤，未於時限內登記者將視為放棄資格，若重複中籤則僅限申辦一次。新會員則需等到3月13日中午12時開放登記，額滿即止。

富邦悍將家族會員招募即將開跑，提供豐富的會員專屬禮遇，讓球迷有更多機會參與球隊活動，享受主場獨特氛圍。更多詳細會員方案與申辦資訊，可至富邦悍將官方網站查詢。

關鍵字： 富邦悍將會員招募禮遇球迷家族

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