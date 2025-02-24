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灰狼準老闆A-Rod砍進超遠「半場三分」　替大學生贏得31萬

記者游郁香／綜合報導

洋基傳奇「A-Rod」羅德里格茲（Alex Rodriguez）日前取得勝訴，待NBA董事會批准後，他就將成為NBA灰狼隊的新任老闆，他今（24）日受邀到巴克內爾大學演講，還參加半場投籃挑戰，這位3屆MVP打者大秀三分神技，精準命中了超遠的半場三分，為一名學生贏得1萬美元（約31.5萬台幣）獎金。

「A-Rod」生涯曾效力西雅圖水手、德州遊騎兵與紐約洋基，3度獲得美聯MVP，生涯累積696支全壘打。雖然已退役多年，但他在今日的「半場投籃」挑戰中，再度展示他傲人的運動天賦。

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▲▼ A-Rod收購灰狼計畫再進一步。（圖／達志影像／美聯社）

▲洋基傳奇A-Rod退休多年，運動天賦依舊驚人。（圖／達志影像／美聯社）

這位14屆全明星傳奇今日受邀到巴克內爾大學演講，介紹自己創辦的公司「Jump Platforms」，該公司由「A-Rod」與兩位企業家洛爾（Marc Lore）、萊瑟（Jordy Leiser）共同創立，其中洛爾與萊瑟皆為巴克內爾校友，萊瑟更是該校董事會成員。「A-Rod」目前正與洛爾聯手，即將完成收購NBA球隊灰狼大部分的股權。

除了演講，「A-Rod」還參加半場投籃挑戰，他的出手劃出一道高弧線，球打板後穩穩落入籃框。現場學生瞬間陷入瘋狂，紛紛衝上前與「A-Rod」一起慶祝，「A-Rod」的三分神技也幫助一名來自費城的大學生贏得1萬美元的獎金。

關鍵字： NBA灰狼大聯盟MLBA-RodAlex Rodriguez

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