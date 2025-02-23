唐西奇達成任務！　湖人教頭交代進入「殺手模式」

▲湖人唐西奇（右）本日攻下32分。（圖／達志影像／美聯社）

實習記者蘇嘉偉 / 綜合報導

台灣時間23日，湖人以123比100大勝金塊，湖人總教練瑞迪克（JJ Redick）賽前向新援唐西奇（Luka Doncic）發出挑戰，「我希望他今晚能進入『殺手模式』，對著空氣大喊大叫，這才是我們熟悉的唐西奇，這才是那個殺手。」而唐西奇今天攻下32分、10籃板、7助攻、4抄截，完美回應了總教練。

唐西奇今天繳出披上紫金戰袍後的代表作，一掃先前連3戰得分未破16的窘境，「我終於感覺有點像自己了。」唐西奇在賽後採訪中說，「打比賽是我熱愛的事情，今天終於能找回一點自我，所以我整場比賽都在笑。」

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▲湖人唐西奇（右）。（圖／達志影像／美聯社）

開賽不到2分鐘，唐西奇就助攻詹姆斯（LeBron James）完成一記灌籃，之後唐西奇的表現便一發不可收拾，他在上半場得到19分，已經比他前3場比賽的單場得分還要多。

金塊在第3節初打出8比0攻勢，將分差縮小到1分，唐西奇準備好做出回應，他在湖人15比2的攻勢中自己攻或助攻隊友共拿9分，幫助湖人掌握比賽的控制權，最終取得勝利。

▲湖人唐西奇（右）。（圖／達志影像／美聯社）

「我認為我們還有很多進步空間。」唐西奇談到與NBA歷史得分王詹姆斯的磨合時說，「這只是我的第4場比賽，你知道的，化學反應需要時間，我們今天看到了進步，之後每一天都會變得更好。」

當被問及過去幾週他的感受時，唐西奇表示，「很艱難。但你知道的，我很高興能打籃球，就像我說的，每一天都會變得更好，對我來說，我很高興來到湖人，這裡的隊友都非常出色，我對這段新旅程感到開心。」