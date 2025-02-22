林昀儒7局逆轉勝闖亞洲盃4強　明與乒超冠軍隊友爭決賽門票

▲台灣一哥林昀儒。（圖／路透）

記者游郁香／綜合報導

台灣桌球一哥林昀儒今（22日）晚出戰亞洲盃8強賽，首度與中國19歲左手新星黃友政對決，雙方大戰7局，小林克服2比3先遭聽牌的劣勢，接下來2局以11比8、11比9拿下，終場以4比3逆轉勝出，挺進最終4強，明（23）日將與世界第2的中國名將王楚欽爭決賽門票，兩人年初才攜手奪下乒超冠軍。

世界第14的林昀儒本屆亞洲盃從小組賽到16強賽，全都3比0過關，展現極佳的狀態，今晚8強賽碰上去年世青賽4冠王，年僅19歲的中國新星黃友政，對方在預賽力退日本「怪物少年」張本智和，實力不容小覷，不過經驗更豐富的小林，首局以11比7先下一城。

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▲台灣一哥林昀儒 。（資料照／中華奧會提供）

第2局開始，戰況變得膠著，林昀儒次局一度10比7取得3個局點，卻沒能把握住，反以11比13讓出，第3局開局更陷入0比6落後，小林冷靜應戰，在中後段後來居上，以10比9率先獲得局點，可惜再次被化解，以10比12連丟2局，總局數1比2落後。

林昀儒第4局及時回穩，以11比9扳平戰局。關鍵第5局，小林又錯過局點，以10比12落入被2比3聽牌的劣勢。好在小林接下來2局展現大心臟，以11比8、11比9連拿2局，最終以總局數4比3逆轉勝出。

林昀儒鏖戰了1小時15分鐘辛苦搶下4強門票，成為台灣史上第3位晉級亞洲盃4強的男單選手，前2位分別為蔣澎龍與莊智淵。蔣澎龍曾在2006年奪銅，去年底卸下戰袍的「桌球教父」莊智淵則在2013年、2022年兩度鍍銅。

林昀儒預計明日下午1點15分與世界第2的左手名將王楚欽爭搶決賽門票，兩人年初才攜手幫助山東魏橋贏得中國乒超聯賽冠軍，勝者將進入晚間8點30分的金牌戰，敗者則爭銅。