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有一份使命感！呂詠臻國際賽初登板興奮又緊張：進攻好球帶　

▲▼2026年第6屆WBC世界棒球經典賽資格賽WBCQ，呂詠臻。（圖／記者李毓康攝）

中華隊呂詠臻。（圖／記者李毓康攝）

記者楊舒帆／台北報導

中華隊在經典賽資格賽首戰對陣西班牙，先發投手陳宇宏僅投1局退場，第二任投手則由呂詠臻接替，他首次披上中華隊戰袍站上投手丘，投 2局失2分，賽後坦言：「站上投手丘時，感受到的是另一份使命感。」

呂詠臻於第二局登板，對自己設定的任務就是「積極進攻好球帶」。他表示：「投手最重要的就是掌握好球數，積極進攻好球帶。西班牙隊的打線攻擊力很強，但還是要按照自己的方式守下來。」

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第二局開始，連續被對手擊出安打，讓他意識到變化球的控球角度並不理想，尤其當壘上有跑者時，西班牙打者更為積極出棒。「我沒能投到更好的位置，引誘他們揮棒，這點是最可惜的地方。」

談到如何應對對手強勁的中心棒次打者，呂詠臻表示：「當3、4、5棒上場時，可以明顯感受到揮棒的張力，他們對自己想要的球路設定得很好，打擊品質也很高。」不過，他依舊選擇保持既定策略，「不管面對誰，都要進攻好球帶，攻內角，讓打者面對較難攻擊的位置。」

投捕會針對情蒐給予的資料進行討論，呂詠臻提到：「投捕會議、情蒐都根據各隊打者做討論，以這個方向進行。」

本屆經典賽資格賽導入大聯盟投球計時規則，對於首次在國際賽登板的呂詠臻來說，這也是一項新的挑戰。「其實我先前訓練就有加入時間模擬，節奏上適應還可以，」不過他也提到：「有幾次投球暗號需要搖頭，計時只剩兩秒、三秒時，但還是可以出手，這點確實要特別注意。」

談到首次披上中華隊戰袍的心情，呂詠臻直言：「當站上投手丘時，我既興奮又緊張，但身後有很多隊友支持，讓我更放心，能夠大膽與打者對決。」他強調，能夠代表台灣出賽，站在這個舞台上，「披上戰袍感受到的是另一份的使命感。」

關鍵字： 呂詠臻中華隊經典賽首戰投手WBC資格賽CT

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