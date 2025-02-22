不斷更新／西班牙回敬一轟！3局上1比1扳平尼加拉瓜

▲2025年世界棒球經典賽資格賽尼加拉瓜。（圖／中華棒協提供）

記者楊舒帆／台北報導

經典賽資格賽22日第二日賽事，午場西班牙交手尼加拉瓜，1局下尼加拉瓜雷頓（Steven Leyton）長打發威，轟出陽春砲，率隊以1比0領先。西班牙3局上回敬一轟，柯曼列茲（Carlos Colmenarez）開轟扳平比數1比1。

尼加拉瓜前一戰與南非交手至延長賽才驚險獲勝，前一戰他同樣派第二棒3打數1安打，此戰第一打席就建功，幫助球隊取得領先優勢。

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柯曼列茲為西班牙轟出右外野追平分全壘打，他前一戰對中華隊攻守俱佳，以美技攔截安打，4打數1安打，跑回1分。

▲2026年第6屆WBC世界棒球經典賽資格賽WBCQ，西班牙隊。（圖／記者李毓康攝）

西班牙先發打序

安古羅（Andrés Angulo） - RF

貝爾崔（Engel Beltre） - CF

恩卡納西昂（Wander Encarnación） - 3B

烏茲塔利茲（Jesús Ustariz） - 1B

艾斯特拉達（Rusber Estrada） - DH

瓦列里歐（Edison Valerio） - SS

昆澤（Chris Kwitzer） - LF

利諾（Gabriel Lino） - C

柯曼列茲（Carlos Colmenarez）-2B

先發投手 奈格林（Yoanner Negrín）

尼加拉瓜先發打序

芒提斯（Juan Montes） - RF

雷頓（Steven Leyton） - 2B

道森（Chase Dawson） - CF

特盧希卓（Emanuel Trujillo） - 1B

阿列古利亞（Benjamin Alegria） - DH

雷優（Elian Rayo） - 3B

札馬拉（Freddy Zamora） - SS

李維拉（Ronald Rivera） - C

孟多薩（Omar Mendoza） - LF

先發投手 伯頓（Kenword Burton）