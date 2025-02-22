正面對決張育成挨轟　雷法坦言很熟悉：非常好的打者

記者楊舒帆／台北報導

在21日的經典賽資格賽中，中華隊以5比12不敵西班牙隊。西班牙隊的先發投手雷法（Elian Leyva）主投2.1局，失2分，包括被張育成擊出一支全壘打。賽後，雷法表示：「我對張育成非常了解，他是一位非常優秀的打者。」

▲2026年第6屆WBC世界棒球經典賽資格賽WBCQ，雷法。（圖／記者李毓康攝）

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雷法曾於2023年效力於中華職棒樂天桃猿隊，對台灣棒球環境相當熟悉。此次代表西班牙隊出戰，他表示：「感覺很好，過去一週進行了密集訓練，無論是心理還是技術上都做好了充分準備，結果也很滿意。我們已經制定了比賽計劃，並自信地執行。」

在與張育成的兩次對決中，首局讓他擊出內野滾地球出局，但第二打席被他轟出全壘打。雷法談到：「我對張育成非常了解，他是一名出色的打者。對決時，我投了很多外角球，包括滑球和伸卡球。當時我們4比0領先，我選擇與他正面交鋒，結果他贏了，這是一場精彩的對決。」

首次踏上台北大巨蛋的投手丘，雷法表示：「我非常期待在這裡比賽。上次來台灣時，這裡還沒有大巨蛋。這麼優秀的場地對台灣棒球發展有很大幫助。希望以此為基礎，讓台灣棒球更上一層樓。」

