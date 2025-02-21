高中木聯／廖宥霖驚天兩分砲將投入中職選秀　大溪拿關鍵一勝

▲大溪高中廖宥霖關鍵兩分砲拉開差距。（圖／學生棒球聯盟提供）

記者游郁香／綜合報導

大溪高中今（21）日在第三階段首場靠著廖宥霖關鍵兩分砲拉開差距，終場以4比1擊敗麥寮高中，在高中木棒聯賽搶下重要一勝。

雙方形成低比分僵持戰，大溪一開賽就以連續安打上到得點圈，李旻翰擊出高飛犧牲打先馳得點，麥寮則在2局下以松祐恩安打追平比數，4局上大溪再下一城，到了5局上，廖宥霖在2出局後夯出左外野兩分砲，將領先分數擴大，成關鍵一擊。

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大溪動用兩任投手，先發賴謙凡5.2局失1分，只被敲出3安打，投出6次三振、2次保送，最快球速約145公里，拿下勝投，徐少樺後援1.1局無安打無失分，投出1次三振，沒有四死球。

▲大溪高中先發賴謙凡5.2局失1分。（圖／學生棒球聯盟提供）

大溪總教練鄭錦繁表示，第一場很重要，押出最穩定的投手賴謙凡，大家都知道他的直球速度不錯，要抓他的速球，結果今天用變化球擾亂打者，包括曲球、指叉、滑球、變速，展現不同配球智慧，令人眼睛為之一亮。

開轟的第三棒廖宥霖也扮演致勝功臣，鄭錦繁說，第二階段1、3、4棒三場比賽只打1支安打，打擊較不理想，利用休兵幾天，回去跟選手溝通，用影片情蒐自己，是好球帶沒設定好，今天前三棒就有不錯發揮，廖宥霖第一階段就打一支全壘打，他自去年底螺絲盃之後就持續開轟，找到適合自己揮棒的方式，他企圖心很強，今年畢業有打算要投入中職選秀。

大溪第三階段拿下重要一勝，鄭錦繁感謝新明、仁和國中兩所教練培養出好球員，以及資深顧問張滄彬老師今天特別南下看比賽，幫球隊加油，勉勵球員打出好成績。