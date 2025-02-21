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杜蘭特怒吼前隊友保羅險爆衝突！　馬刺沒「斑馬」仍賞太陽4連敗

記者游郁香／綜合報導

馬刺今（21）日迎戰太陽賽前，傳出「法國怪物」溫班亞瑪（Victor Wembanyama）右肩深靜脈血栓提前報銷的噩耗，不過他們此戰仍憑藉7人得分上雙，以120比109輕取太陽。值得一提的是，聖城老將保羅（Chris Paul）次節一度與前隊友杜蘭特（Kevin Durant）爆發激烈口角，場面火爆。

▲▼太陽杜蘭特。（圖／達志影像／美聯社）

▲太陽頭牌杜蘭特。（圖／達志影像／美聯社）

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比賽進行到第2節還剩3分30秒左右，裁判吹罰界外球，杜蘭特立刻走向保羅並對他怒吼，兩人隨即爆發口角。雙方隊友與裁判見狀迅速上前將兩人分開，避免衝突升級。

最終保羅在比賽中笑到最後，馬刺以120比109擊敗太陽，讓杜蘭特與他的隊伍苦吞4連敗。杜蘭特此役繳出高效表現，13投9中貢獻22分，隊友歐尼爾（Royce O'Neale）狂掃全隊最高的27分與6籃板，畢爾（Bradley Beal）則替補上陣拿下19分、9籃板。

▲▼馬刺保羅。（圖／達志影像／美聯社）

▲馬刺保羅（左）。（圖／達志影像／美聯社）

馬刺方面共有7名球員得分上雙，保羅繳出13分、10助攻、5籃板的雙十數據，後場新援福克斯（De'Aaron Fox）則扛起馬刺主力得分手重任，轟下26分、9籃板與7助攻。

這場敗仗讓太陽戰績跌到26勝29敗，在西區排名第11，距離附加賽範圍內的勇士與國王有2場勝差。

關鍵字： NBA太陽杜蘭特KD保羅馬刺

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