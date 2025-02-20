盧彥勳後首人！台灣一哥曾俊欣勇闖ATP 500等級男單8強

▲台灣網壇一哥曾俊欣 。（資料照／體育署提供）

文／中央社

台灣網球一哥曾俊欣今天在里約公開賽以6比7（4比7）、6比3、7比6（7比4）力退地主好手蒙泰羅，勇闖ATP500等級男單8強，成為盧彥勳後第一人。

世界排名125名的台灣一哥曾俊欣，本週征戰世界職業網球協會（ATP）500等級的里約公開賽，從資格賽一路過關斬將，順利取得會內賽門票，而且在男單首輪即上演大驚奇，以6比2、7比5扳倒第3種子、世界排名28名的智利名將塔比洛（Alejandro Tabilo），如願晉級16強。

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今天面對世界排名99名的地主好手蒙泰羅（Thiago Monteiro），曾俊欣在首盤克服率先遭到破發的劣勢，甚至屢屢化解對手的盤末點，將戰局延長至搶7局，可惜在拉鋸戰下連續丟分，導致以6比7（4比7）讓出。

▲「夜市球王」曾俊欣。（資料照／海碩整合行銷提供）

不過，曾俊欣並未輕言放棄，雖然次盤開局一度又陷入劣勢，但經過短暫調整後，他隨即連破對手2個發球局、重新要回領先地位，並在成功擋住對手反撲攻勢的情況下，以6比3扳平戰局。

進入決勝第3盤，曾俊欣與蒙泰羅再度陷入拉鋸戰，雙方一路僵持至搶7局，隨著曾俊欣把握住換邊後的連續得分攻勢，最後以7比6（7比4）搶下比賽勝利，結束這場長達3個半小時的激戰，也順利拿到男單8強資格，下一輪將挑戰世界排名31名的阿根廷好手巴艾茲（Sebastian Baez）。

值得一提的是，經過這場勝利後，曾俊欣不僅有望重返世界排名前百，而且成為網球名將盧彥勳後，台灣第2人勇闖ATP500等級的男單8強。