林書豪時隔6年再踏進NBA球場　全明星周讓他「真正放下遺憾」

記者游郁香／綜合報導

林書豪上周受邀參加NBA全明星周活動，擔任新秀挑戰賽G聯盟隊的教練，這是他時隔6年再度踏入NBA球場，他今（20）日在社群媒體上感性發文，坦言這次經歷讓他終於能夠釋懷，真正放下對過去的遺憾，以全新的心態與NBA重新連結。

「這是我6年來第一次踏進NBA球館，上一次是在2019年總決賽第6戰的甲骨文球館，」林書豪寫道，「老實說，這也是為什麼2025年前幾個月，我一直跟團隊說不想參加這次的活動。從2019年後，我一直沒能完全放下自己的NBA生涯是怎麼結束的。」

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▲林書豪重返NBA全明星周，與前火箭隊友哈登（左）相見歡。（圖／翻攝自IG／jlin7）

林書豪在2019年隨多倫多暴龍奪下NBA總冠軍，成為史上首位奪冠的亞裔美籍球員。然而，他的NBA生涯並未如預期延續下去，他轉戰中國CBA後一度返回G聯盟嘗試重返NBA，可惜未能如願，這也讓他多年來心中存有不甘。

「這次的全明星周末，讓我前所未有地感受到平靜和感恩，」林書豪感性表示，「看著場上的球員，他們的技術、運動能力和天賦都讓我感受到這個聯盟的競爭有多激烈。而這時我才意識到，曾經我也是其中一員，站在這個舞臺上，寫下屬於自己的故事。」

曾是「林來瘋」主角，林書豪在NBA留下許多亮眼紀錄，包括NBA生涯前4場比賽得分紀錄，以及長達9個賽季的NBA生涯。他在文中坦言，自己已經不是幾年前的那個球員，也不會回到當初的狀態，但他現在已能欣然接受，並以新的方式擁抱籃球。

「這次的全明星周末，對我來說，不是和NBA說再見，而是用不同的方式與它重新連結，」林書豪表示，「或許未來不會再以球員身份站上場，但這並不代表結束，而是另一種方式的開始。」

▲林書豪（左2）重返NBA全明星周，終於放下內心的遺憾 。（圖／翻攝自IG／jlin7）

林書豪最後感性總結，「這一路走來，我擁有一段充滿奇蹟和祝福的籃球生涯。或許這份領悟來得有點晚，但至少現在的我，滿懷感恩，真正享受籃球帶給我的一切。」

這段發文讓許多球迷動容，不少人留言支援林書豪，並期待他未來能夠以不同的角色，持續在籃球世界發光發熱，「你是籃球歷史的一部分，我們為你所成就的一切感到無比驕傲。」「謝謝你分享這樣的觀點，J-Lin，這真的意義非凡！」「你永遠是傳奇，更不用說你仍然透過 TPBL 持續對亞洲籃球產生影響，希望有一天能在台灣親眼見到你比賽！」