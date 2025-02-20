莫蘭特是下一個NBA震撼交易主角？　灰熊總管：不怪別隊高層幻想

▲灰熊一哥莫蘭特被點名可能成為下一個NBA震撼交易的主角。（圖／達志影像／美聯社）

記者游郁香／綜合報導

灰熊一哥莫蘭特（Ja Morant）最近被點名恐成為NBA下一個「震撼交易」的主角，對此曼菲斯總管克雷曼（Zach Kleiman）親自出面駁斥，強調球隊並未考慮交易這位全明星後衛，並直言外界的揣測「純屬幻想」。

「我不怪其他球隊的高層會幻想我們交易莫蘭特，」克雷曼接受《The Daily Memphian》記者希爾（Drew Hill）訪問時表示，「但這僅僅是幻想罷了，我們不會交易莫蘭特。如果有人低估莫蘭特、這支球隊以及這座城市，那就讓我們用場上的表現來說話。我不會再浪費時間談論這種無稽之談，我們的重點仍是回歸比賽。」

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克雷曼的回應是針對NBA記者貝克（Howard Beck）日前在《The Ringer NBA Show》節目上的爆料。貝克表示，他在交易截止日與多名聯盟高層交流時，聽到有人提及「今夏要密切關注莫蘭特」。

▲灰熊一哥莫蘭特。（圖／達志影像／美聯社）

「每到交易截止日前，我都會向各隊高層打聽消息，看看下一波可能被交易的球星，」貝克說道，「我們剛經歷了震撼全聯盟的唐西奇（Luka Doncic）交易案，巴特勒（Jimmy Butler）也被交易，現在甚至又有關於安戴托昆波（Giannis Antetokounmpo）的傳聞。有位消息人士突然告訴我，要關注莫蘭特的動向。」

貝克補充道，「莫蘭特確實曾有些問題，但過去一年一切都還算穩定，我也不想過度解讀那些陳年舊事。不過，在某些時候，球隊確實會選擇改變。我不是說這一定會發生，也不是說這應該發生，但這是值得觀察的事情，尤其是如果灰熊在季後賽早早出局的話。」

▲灰熊一哥莫蘭特 。（圖／達志影像／美聯社）

莫蘭特曾在2023-24賽季因為「2度亮槍」遭到NBA禁賽25場，回歸後也僅打了9場比賽，隨後在2024年1月進行肩膀手術，提前結束賽季。本季至今，他因傷缺席22場比賽，目前在32場出賽中繳出場均20.7分、4.3籃板、7.4助攻的數據。

儘管近年來健康狀況起伏不定，莫蘭特仍是灰熊的核心球員，並且他的合約將持續到2027-28賽季。目前灰熊以36勝18敗的戰績高居西區第2，仍有望在季後賽展現競爭力。