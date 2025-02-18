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WBCQ尼加拉瓜日本終戰4轟狂炸東京瓦斯　將來台迎接首戰

▲▼尼加拉瓜在日本熱身賽終戰狂敲4轟。（圖／截自尼加拉瓜官方IG）

▲尼加拉瓜在日本熱身賽終戰狂敲4轟。（圖／截自尼加拉瓜官方IG）

記者楊舒帆／綜合報導

尼加拉瓜隊在啟程來台參加世界棒球經典賽資格賽（WBCQ）之前，於日本進行一系列熱身賽，最終以 2 勝 2 負 的成績結束備戰行程，並於終戰敲出4轟，展現強大攻擊實力。

尼加拉瓜隊在首戰以2比5不敵JR西日本隊，但隨後迅速調整狀態，在第二場比賽中以10比0大勝宮崎陽光隊，展現出色的攻擊火力與穩定投球表現。第三戰，面對強敵日產九州隊，尼加拉瓜以3比5落敗。然而，在最後一場比賽中，球隊以8比2擊敗東京瓦斯隊，為這趟日本暖身之旅畫下句點。

在18日最後一戰對決東京瓦斯時，芒提斯（Juan Montes）在第三局擊出一發兩分砲先馳得點，米蘭達（Elian Miranda） 於第四局開轟，隨後雷優（Elian Rayo）和 特盧希卓（Emanuel Trujillo） 連續開砲，單局狂轟三發全壘打，火力全開。此外，球隊在第九局再添兩分，展現出色的得分能力。

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投手群表現同樣穩健，伯頓（Kenword Burton） 先發 2 局送出 2 次三振，接替的克勞佛（Leo Crawford）投2局無失分，古提耶瑞茲（Osman Gutierrez）投2局失1分，葛拉斯岡（Ernesto Glasgon）接替1 局失 1 分，佛羅斯（Fidencio Flores）負責第八局，最後由岡薩雷茲（Yeris Gonzalez）成功關門，鎖定勝利。

結束日本熱身賽後，尼加拉瓜隊即將啟程前往 台灣，備戰 世界棒球經典賽資格賽，並將於本週四迎戰南非，展開爭取晉級的關鍵之戰。

關鍵字： 棒球尼加拉瓜熱身賽世界棒球經典賽攻守實力WBC資格賽

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