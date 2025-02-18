杜蘭特回顧巴黎奧運激動哭了　800萬人致敬：對籃球的熱愛具象化

Kevin Durant tearing up about playing on the Olympic stage is a moment to witness.



Court of Gold premieres in 12 hours. pic.twitter.com/jWSAC9pA5a — Netflix (@netflix) February 17, 2025

記者游郁香／綜合報導

即將在當地時間18日首播的Netflix紀錄片《Court of Gold》中，球迷將看到太陽頭牌杜蘭特（Kevin Durant）罕見展現感性的一面。該系列紀錄片聚焦於美國、塞爾維亞、加拿大與法國等國家隊在2024年巴黎奧運的奮戰過程，在最新曝光的片段中，杜蘭特談到奧運籃球對他的意義時忍不住落淚。

15屆全明星杜蘭特是不折不扣的「籃球痴」，生活完全以籃球為中心，至今還是黃金單身漢，甚至上夜店都在舞池中間練習跳投，搭配切入試探步不斷演練，認真態度讓眾人只能服了，這位36歲天王在Netflix即將推出的紀錄片《Court of Gold》中流露出他對籃球深深的熱愛。

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▲杜蘭特回顧巴黎奧運時激動落淚。（圖／路透）

紀錄片導演羅格爾（Jake Rogal）原本的訪談內容是關於杜蘭特在美國隊以110比84大勝塞爾維亞後，仍在社群媒體上與網友互動的行為。當時導演好奇地問他，「在這麼重要的比賽後，為什麼還要花時間回應無名帳號？」

杜蘭特回應，「當我回應某些言論時，重點不在對方說了什麼，而是我的聲音被聽見了。我想表達的是我的想法。」在談話過程中，杜蘭特話鋒一轉，開始深情地闡述奧運籃球帶給他的感動，並談到這項運動如何改變他的生命，他幾度哽咽擦去淚水。

▲杜蘭特深愛籃球，他表示這項運動拯救了他的人生。（圖／達志影像／美聯社）

「我看著觀眾席裡有2萬7000名球迷，來自世界各地、不同文化背景的人，因為籃球而聚在一起，這種畫面讓我無法言喻。這項運動能讓世界團結在一起，這正是我所追求的。」杜蘭特更觸及自己的成長背景，「我來自的社區裡，人們甚至不會彼此交談。世界上充滿仇恨，但當人們能因為籃球歡笑、聊天，這對我來說真的很酷，也讓我很感動。」

「當我聽到有人特地帶著家人長途跋涉，只為了親眼看到我在奧運比賽，我覺得這真的太棒了。」杜蘭特情緒激動含淚補充道，「這項運動拯救了我的人生，幫助我和家人走出許多糟糕的事情，所以我真的很感激。」

▲杜蘭特對籃球無限的熱愛感動所有球迷。（圖／達志影像／美聯社）

這段Netflix釋出的1分05秒影片，不到12小時就有超過800萬次查看。球迷紛紛在X上向杜蘭特致敬，「KD可能是我見過最貼近『與籃球結婚的球員』了，哈哈。為了籃球流下真正的眼淚，向你致敬，兄弟。」「如果對籃球的純粹熱愛有具象化的形態，那就是杜蘭特。這兄弟一醒來就在想籃球，可能連夢裡都是擋拆戰術。如果籃球是一種愛的語言，他絕對說得超流利。能看到這樣一個人如此投入於他的熱愛，真的很鼓舞人心。」

不過也有人替杜蘭特感到擔憂，「但老實說，我其實有點擔心KD未來退役後的生活。當你對某件事情的熱情如此強烈，它很可能會變成你的全部身份認同。而當你來到無法再依靠它來維持或滿足自己的那一刻，這可能會變得很危險。」