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中華隊本屆亞冬運創歷史　卓榮泰承諾「加強冬運項目發展」

▲▼中華亞冬運代表團返國餐會，行政院院長卓榮泰蒞臨現場。（圖／中華奧會提供）

▲中華亞冬運代表團返國餐會，行政院院長卓榮泰（中）蒞臨現場。（圖／中華奧會提供）

記者游郁香／綜合報導

2025哈爾濱亞洲冬季運動會於2月14日圓滿落幕，中華隊完成歷史性突破，斬獲一面銅牌。今（18日）在台北凱達大飯店舉行返國餐會，行政院院長卓榮泰蒞臨現場，迎接中華健兒凱旋而歸，並承諾將可發展的冬季運動項目列為政府發展的重點運動項目。

本屆亞冬運陳映竹在競速滑冰女子100公尺收穫銅牌，是中華隊在亞冬運史上首面獎牌，今日出席返國餐會，與大家分享參賽喜悅，行政院院長卓榮泰表示：「感謝陳映竹選手開創臺灣冬季運動的第一面獎牌，並且藉由本屆賽事締造佳績的經驗，將可發展的冬季運動項目列為政府發展的重點運動項目。最後，今年掛牌成立國家運動部，在人力培養，選手訓練及各種資源配備，行政院會把這些列為重點發展項目。均衡發展全民運動。期許讓臺灣的運動表現不斷突破。」

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▲▼中華亞冬運代表團返國餐會，行政院院長卓榮泰蒞臨現場。（圖／中華奧會提供）

▲▼行政院院長卓榮泰（中）承諾加強冬季運動項目的發展。（圖／中華奧會提供）

▲▼中華亞冬運代表團返國餐會，行政院院長卓榮泰蒞臨現場。（圖／中華奧會提供）

臺灣為亞熱帶國家，發展冬季運動並不容易，看見選手們在場上的好表現，代表團團長暨中華奧會主席林鴻道勉勵大家繼續努力，「本屆代表團選手都平安順利參賽，並且許多參賽項目的成績接近奪牌。而下屆在2029年在沙烏地阿拉伯特羅耶納舉行，我們期許運動員，努力拚搏，爭取佳績，也期許行政院能夠投注更多資源予冬季運動。希望我們勇往直前，為臺灣贏得更多的榮譽和尊重。」

代表團總領隊陳士魁說明，本屆中華隊共派出67名好手，參加冬季兩項、滑冰、滑雪、冰球、冰石壺等五個運動種類，不僅是歷屆參加人數最多，成績也是歷年之最。除了陳映竹選手獲得競速滑冰銅牌外，今日出席返國餐會的冰球男子隊、女子隊都獲得第五名；蔡嘉瑋也在短道競速滑冰男子1500公尺獲得第七名，僅次中韓好手；國內花式滑冰好手李宇翔獲得第八名。陳士魁進一步表示，本屆參賽選手諸多較為年輕，未來在冬季運動賽會中，期許選手們繼續全力以赴、締造佳績。

選手們一起送上代表隊全隊簽名旗幟，感謝行政院長卓榮泰的支持與勉勵。2026米蘭冬奧在即，中華隊好手都在積極備戰，力拚奧運門票。

▲▼中華亞冬運代表團返國餐會，行政院院長卓榮泰蒞臨現場。（圖／中華奧會提供）

▲中華亞冬運代表團返國餐會，行政院院長卓榮泰（中）蒞臨現場。（圖／中華奧會提供）

關鍵字： 2025哈爾濱亞洲冬季運動會中華代表團卓榮泰

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