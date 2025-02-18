前中信兄弟洋砲里迪宣布退休　義大利登大聯盟首人、3度參戰WBC

▲義大利棒球傳奇里迪曾短暫效力中信兄弟。（圖／資料照）

記者游郁香／綜合報導

義大利棒球傳奇里迪（Alex Liddi）正式宣布結束職業生涯，他是首位登上大聯盟的義大利本土球員，3度代表義大利參加世界棒球經典賽，他也曾在2019年短暫來台披上中信兄弟球衣，出賽33場，累積115個打數，敲出28支安打，包含7支全壘打，貢獻20分打點。

現年36歲的里迪是義大利棒球史上的重要人物，他在2011年成為首位於大聯盟亮相的義大利本土球員，當時他效力西雅圖水手隊，並在MLB留下61場出賽、6支全壘打、16分打點，打擊率0.208的紀錄。此外，他在2016年率領墨西哥馬薩特蘭鹿隊奪下加勒比大賽冠軍，成為首位贏得此榮譽的義大利選手。

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▲義大利棒球傳奇里迪宣布退休。（圖／達志影像／美聯社）

「對我來說，這是時候該說再見了。」里迪在退休聲明中表示，「現在是時候專注於家庭，也許是因為我已經不像以前那樣能強力擊球（笑）。這是一個發自內心的決定，但我的人生將開啟新的篇章，未來仍希望以不同的方式繼續參與棒球。我非常自豪能夠代表義大利參加國際賽事，並完成我從小夢想的大聯盟旅程。」

里迪的國際賽經歷相當豐富，他曾3度代表義大利參加經典賽，分別在2009年、2013年和2017年披上國家隊戰袍。其中，2013年他在經典賽的表現尤為關鍵，帶領義大利擊敗墨西哥與加拿大，成功晉級複賽，創下隊史最佳成績。

▲里迪出戰2013年經典賽。（圖／達志影像／美聯社）

里迪的職業生涯從2006年開始，當時他與西雅圖水手隊簽下合約，成為義大利棒球界的先鋒。他在MLB奮戰兩個球季後，曾效力於巴爾的摩金鶯、芝加哥白襪、洛杉磯道奇、堪薩斯皇家等隊的3A系統，並在墨西哥聯盟闖蕩多年。

里迪也曾短暫來台加入中信兄弟，2019年披黃衫出賽33場，累積115個打數，敲出28支安打，包含7支全壘打，貢獻20分打點。他的打擊率為0.243，上壘率0.279，長打率0.487，OPS為0.766，雖然上壘率較低，但在短暫的中職生涯中仍以長打火力留下亮眼表現。

近兩年，里迪則回到家鄉義大利，在ParmaClima隊效力，並在2023年奪得義大利棒球甲級聯賽冠軍，為職業生涯畫下完美句點。

▲義大利棒球傳奇里迪曾短暫效力中信兄弟。（圖／資料照）

義大利棒球協會主席馬齊耶里（Marco Mazzieri）對里迪的退休表達敬意，「里迪不僅在場上創造了無數佳績，他更是義大利棒球的旗幟性人物，為這項運動付出了超過20年的心血。我認識他從年少時期，曾多次在國家隊執教他，他的努力與熱情讓我印象深刻。我相信，未來他一定能在其他崗位持續為棒球運動做出貢獻。」