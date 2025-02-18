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TEAM TAIWAN！天天集氣WBC好禮周周抽　Switch等你拿

活動小組／綜合報導

WBC資格賽即將開打啦！快來參加《WBC 資格賽 集氣大作戰》活動，一起為中華隊集氣、加油，即可抽 Nintendo Switch Lite！即日起至 2025 年 3 月 7 日止，只要加入並登入《ETtoday 新聞雲》APP 會員，並參與集氣活動，就能參加抽獎活動，每人每天每項賽事可以投一次，幫你支持的隊伍集氣，集氣正確的場次越多，抽獎的機會越多！

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▲「ETtoday10歲啦！生日祝福大募集！」活動開跑啦，Nintendo Switch Lite等你來抽。（圖／活動小組）
▲快來參加《WBC 資格賽 集氣大作戰》活動，就有機會抽到 Switch Lite。（圖／活動小組）

只要參與《WBC 資格賽 集氣大作戰》活動，即可參加第一重「好禮周周抽」活動，每周將抽出超過 100 名幸運得主，有機會獲得 WOKY ALL-P TRITAN 隨身雙飲杯、生活工場皮皮鱷魚二用抱枕蓋毯、生活工場馬卡龍積木造型筆記本、澳洲原裝進口 Nutworks 夏威夷豆，以及新加坡 Koka 多穀紫麥麵柚香味噌湯麵

為獲勝隊伍集氣成功，即可參加第二重「預測奪金抽」抽獎活動，有機會贏得 Nintendo 任天堂 Switch Lite、兄弟應援毛巾、ETtoday 手機背帶、萊爾富中杯美式咖啡！現在就發揮你的超能力，為你支持的隊伍集氣、加油、抽好禮＞＞＞


▲《WBC資格賽 集氣大作戰》活動開跑囉！參加活動天天集氣、好禮周周抽。（圖／活動小組）
《WBC 資格賽 集氣大作戰》活動開跑囉！參加活動天天集氣、好禮周周抽。（圖／活動小組）

集氣活動步驟解說
步驟1. 下載 ETtoday 新聞雲 APP，並註冊為會員。
步驟2. 進入新聞雲 APP 頁面，點下方選單 BAR 之「活動」按鈕（可參閱下圖步驟 A）。
步驟3. 進入活動頁，點選《WBC 資格賽 集氣大作戰》圖示（可參閱下圖步驟 B），即進入集氣活動頁面。
步驟4. 針對各場賽事，幫你支持的隊伍集氣，即有抽獎資格。集氣正確的場次越多，抽獎的機會越多！

A. 免費票：每場賽事皆可獲得 1 張免費票，無法累積至隔日使用。
B. 東森幣票：票不夠用？使用「東森幣」額外增加投票券吧！10 枚東森幣可兌換 1 張投票券，快來換票累積更多抽獎機會吧！

※ 小訣竅提醒您：下載新聞雲 APP 綁定東購好康多更多，除了每天看新聞可獲得東森幣回饋外，新綁定即可獲贈 300 枚東森幣！
※ 活動小組將會以 E-mail 通知活動得獎者，為避免錯失得獎通知，請記得至會員中心，確認您會員資料內填寫的 Email 是否無誤及有效。


▲《WBC資格賽 集氣大作戰》活動開跑囉！參加活動天天集氣、好禮周周抽。（圖／活動小組）
《WBC 資格賽 集氣大作戰》活動步驟解說。（圖／活動小組）

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