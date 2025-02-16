(G)I-DLE宋雨琦出席NBA全明星賽　最期待勇士2人組表現

▲(G)I-DLE宋雨琦出席2025年NBA全明星賽。（圖／翻攝自X／@syqfiles）

實習記者蘇嘉偉 / 綜合報導

南韓人氣女團(G)I-DLE成員宋雨琦受邀出席2025年NBA全明星賽，首次參與年度籃球盛事，她表示現場氛圍極佳，並透露自己最期待勇士球員格林（Draymond Green）與穆迪（Moses Moody）在技術挑戰賽的表現。

作為NBA多年球迷，雨琦最喜歡的球星是湖人「詹皇」詹姆斯（LeBron James）。今年她受邀擔任中國媒體《騰訊》的NBA體驗官，將亮相於2025年全明星周。

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由於演藝工作繁忙，雨琦大多透過電視觀看NBA轉播。昨（15）日，她出席NBA名人賽，談及現場觀賽與電視轉播的差異時表示，「體育比賽現場觀賞更有帶入感，跟平時在電視上看的感覺不一樣。」

▲(G)I-DLE宋雨琦（左）出席2025年NBA名人賽。（圖／翻攝自X／@syqfiles）

她進一步補充，「身邊有一起歡呼、一起為球員加油的球迷，讓整體體驗非常好。而且（籃球進攻的）過程非常快速，我們（在現場）可以用肉眼觀察到球員在場上競技的感覺，速度與激情的感覺，所以現場真的很棒。」

首次受邀NBA全明星周，雨琦特別期待勇士的格林與穆迪組合，「他們本來就是非常厲害的球員，一起組成2人組參賽，很期待他們產出的火花。」然而，令人惋惜的是雨琦期待的勇士組合未能在今日的技術挑戰賽中晉級。