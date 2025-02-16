狠批NBA非常無聊　格林：只有對決詹姆斯才有趣

▲詹姆斯（左）、格林（中）。（圖／達志影像／美聯社）

實習記者蘇嘉偉 / 綜合報導

勇士悍將格林（Draymond Green）向來直言不諱，今（16）日受訪時他談及當前NBA的狀況，直言現今的NBA「非常無聊」，唯有與詹姆斯（LeBron James）對決時才覺得有趣，並進一步解釋自己特別享受與詹姆斯交手的原因。

2月初的比賽，湖人以120比112擊敗勇士，這場比賽是詹姆斯與柯瑞（Stephen Curry）的經典對決。柯瑞砍下37分、7籃板、4助攻，而詹姆斯則貢獻42分、17籃板、8助攻。

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儘管輸球，格林仍表示與詹姆斯對戰非常有趣，讓他感到耳目一新，因為詹姆斯總能迫使對手動腦思考，「每一個回合都像是在下棋。」格林表示，「現今的NBA很少見到這種益智對抗，不是常態，現在的比賽只是看誰跑得更快、誰能投進更多三分球，毫無深度，我覺得這非常無聊。」

▲格林認為詹姆斯能迫使對手動腦打球。（圖／達志影像／美聯社）

具有諷刺意味的是，勇士或許正是讓NBA進入「投射」時代的最大推手。他們透過小球戰術，讓格林擔任中鋒，而柯瑞與湯普森（Klay Thompson）則負責投射三分，不僅幫助球隊拿下3座總冠軍，還徹底改變了籃球運動。

然而，格林並非唯一1位認為現今比賽過於極端的球員。2015-16賽季的勇士隊曾以場均31.6次三分出手領跑聯盟，而這一數據若放在本賽季，將僅排名第29位。目前聯盟有4支球隊場均出手超過40次三分球，其中塞爾提克場均出手48.3次，正朝著單季三分球出手次數的歷史紀錄邁進。

NBA主席席爾瓦（Adam Silver）表示，聯盟正在關注三分投射量問題，「作為比賽的管理者，我們的競賽委員會將進行調整，修正這些問題。」然而，席爾瓦也指出，這不是一個容易解決的問題，聯盟不想做出過於激進的改變，「必須謹慎行事，我們不希望只是草率地移動三分線。目前，我們正在觀察球員如何適應新規則，並思考應該做出哪些改變。」

席爾瓦表示，改變規則需要考量多個層面，因此才遲遲未執行，「我希望解決辦法能像單純把三分線往後移那麼簡單，這樣我們就能直接去做，但籃球專家們擔心，若將三分線後移，反而會讓禁區變得更加擁擠，導致比賽觀賞性下降。」