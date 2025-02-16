運動雲

>

大谷翔平首次正式牛棚飆速151　教頭按讚：投球動作流暢

▲大谷翔平牛棚練投。（圖／達志影像／美聯社）

▲大谷翔平牛棚練投。（圖／達志影像／美聯社）

記者楊舒帆／綜合報導

道奇隊二刀流球星大谷翔平於16日（台灣時間），在亞利桑那州格蘭岱爾的春訓基地完成今春首次牛棚投球。這是球隊捕手組合訓練的第4天，大谷在捕手史密斯（Will Smith）接捕下，投出了18球，吸引超過300名球迷到場觀看。

大谷此次採用無高舉的投球方式（No-windup），整體投球過程穩定。他先讓捕手站立接捕4球，隨後蹲捕14球，合計18球。投球內容以高角度直球為主，並混合二縫線快速球（Two-seam）。根據道奇隊總教練羅伯斯（Dave Roberts）透露，這次投球的最快球速達92到94英里（約148至151公里）。投球結束後，羅伯斯與大谷擊掌慶祝，顯示對於他的狀態感到滿意。

此次投球訓練吸引道奇隊內部多名成員到場，包括總教練羅伯斯、投手葛拉斯諾（Tyler Glasnow）、球團主席凱斯頓（Stan Kasten）、總經理Brandon Gomes等約50名球隊人員一同觀察。大谷首次穿上道奇17號球衣進行牛棚投球，週末的球場聚集大量球迷，現場氣氛熱烈。

大谷去年因右手肘手術進行復健，曾8度投入牛棚訓練。本次投球則是自去年9月21日（台灣時間22日）以來，睽違147天後首度在傾斜坡投球，同時也是左肩手術後的首次牛棚練習。

儘管春訓第2天選擇休息，大谷仍在第3天恢復例行訓練，進行傳接球與打擊練習。他使用紅色打擊機「Power Alley 360 Baseball Machine」在打擊籠內揮棒，跑步訓練則搭配短距離衝刺設備「1080SPRINT」。此外，他當天還觀看了佐佐木朗希的牛棚投球。

羅伯斯對大谷的狀態給予肯定：「他的投球動作流暢，速球質量很好，包含四縫線與二縫線快速球，球速表現不錯。他看起來相當滿意，控球也很穩定。對翔平而言，這是美好的一天。」這次投球代表著大谷復健進度的重要階段，未來春訓的投球計畫仍將依循團隊安排逐步推進。

關鍵字： 大谷翔平道奇隊春訓投球復健

分享給朋友：

追蹤我們：

關心賽事，按讚加入ETtoday運動雲

推薦閱讀

陳子豪狀況正燙卻再度與國際賽擦身而過　教練團有考量

陳子豪狀況正燙卻再度與國際賽擦身而過　教練團有考量

中華隊28人名單公佈！陳子豪、劉基鴻遭割捨　陳宇宏驚喜入選

中華隊28人名單公佈！陳子豪、劉基鴻遭割捨　陳宇宏驚喜入選

古林睿煬未入選28人名單！近況調整曝光　尊重最終結果

古林睿煬未入選28人名單！近況調整曝光　尊重最終結果

大谷翔平首次正式牛棚飆速151　教頭按讚：投球動作流暢

大谷翔平首次正式牛棚飆速151　教頭按讚：投球動作流暢

Kiwoom英雄一軍來台8戰中信兄弟包一半　罕見雙洋砲有看頭

Kiwoom英雄一軍來台8戰中信兄弟包一半　罕見雙洋砲有看頭

塞爾提克FMVP爆分手WNBA女神！　布朗專心挑戰2連霸

塞爾提克FMVP爆分手WNBA女神！　布朗專心挑戰2連霸

世界球王辛納禁賽3個月！與WADA達成和解　法網仍可參賽

世界球王辛納禁賽3個月！與WADA達成和解　法網仍可參賽

「爸爸，陪我玩吧！」　大谷翔平曬愛犬「Decopin」溫馨時光　

「爸爸，陪我玩吧！」　大谷翔平曬愛犬「Decopin」溫馨時光　

「我對今年的由伸充滿期待！」　道奇教頭滿意調整：投了很多三振

「我對今年的由伸充滿期待！」　道奇教頭滿意調整：投了很多三振

PLG史上第2次！飛雷神、艾賽亞同場40分　獵鷹擊敗鋼鐵人

PLG史上第2次！飛雷神、艾賽亞同場40分　獵鷹擊敗鋼鐵人

緊鄰台中新光三越氣爆　大遠百生意變差...停車場超空

熱門新聞

陳子豪狀況正燙卻再度與國際賽擦身而過　教練團有考量

中華隊28人名單公佈！陳子豪、劉基鴻遭割捨　陳宇宏驚喜入選

古林睿煬未入選28人名單！近況調整曝光　尊重最終結果

大谷翔平首次正式牛棚飆速151　教頭按讚：投球動作流暢

Kiwoom英雄一軍來台8戰中信兄弟包一半　罕見雙洋砲有看頭

塞爾提克FMVP爆分手WNBA女神！　布朗專心挑戰2連霸

讀者回應

﻿

熱門新聞

1陳子豪國手夢碎　割愛原因曝光

228人名單公佈！陳子豪、劉基鴻遭割捨

3古林睿煬未入最終名單！狀況曝光

4大谷翔平首次正式練投飆速151

5雙洋砲Kiwoom英雄戰兄弟4場

最新新聞

1莊昕諺對富邦不好　3眼鏡有搭配

2馬刺鑽漏洞出局　技術挑戰賽騎士奪冠

3林子偉「功能性」　沈鈺傑：自在

4呂詠臻入選中華隊　沈鈺傑：認真

5看大谷頭投球道奇教頭「爺爺微笑」

熱門快報

爽抽日本不限航點機票

爽抽日本不限航點機票

即日起至2/16止，下載新聞雲APP抽星宇航空日本不限航點機票，手刀參加！

一起來「蕉」流正能量

一起來「蕉」流正能量

「文里補習班」開課啦！用美味的甜點驅散負能量！營養低負擔，快樂不罪惡！

2025房市揭密！聰明買房指南

2025房市揭密！聰明買房指南

買房最關心的房價走向如何？中古、預售怎選最划算？購屋關鍵攻略一次掌握！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

熱門影音

全站熱門影音

緊鄰台中新光三越氣爆　大遠百生意變差...停車場超空

驚悚瞬間！小貨車轉彎遇中巴失控　2輪離地衝來翻車4人受傷

每人賠1100萬 否認優先疏散VIP「每個客人都是心肝寶貝」

Rain高雄為大S默哀「想在遠方祈禱」　不捨前輩具俊曄：請為他加油！

晏柔中二胎揭曉性別　一得知結果腿軟了XD
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366