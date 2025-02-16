大谷翔平首次正式牛棚飆速151　教頭按讚：投球動作流暢

▲大谷翔平牛棚練投。（圖／達志影像／美聯社）

記者楊舒帆／綜合報導

道奇隊二刀流球星大谷翔平於16日（台灣時間），在亞利桑那州格蘭岱爾的春訓基地完成今春首次牛棚投球。這是球隊捕手組合訓練的第4天，大谷在捕手史密斯（Will Smith）接捕下，投出了18球，吸引超過300名球迷到場觀看。

大谷此次採用無高舉的投球方式（No-windup），整體投球過程穩定。他先讓捕手站立接捕4球，隨後蹲捕14球，合計18球。投球內容以高角度直球為主，並混合二縫線快速球（Two-seam）。根據道奇隊總教練羅伯斯（Dave Roberts）透露，這次投球的最快球速達92到94英里（約148至151公里）。投球結束後，羅伯斯與大谷擊掌慶祝，顯示對於他的狀態感到滿意。

此次投球訓練吸引道奇隊內部多名成員到場，包括總教練羅伯斯、投手葛拉斯諾（Tyler Glasnow）、球團主席凱斯頓（Stan Kasten）、總經理Brandon Gomes等約50名球隊人員一同觀察。大谷首次穿上道奇17號球衣進行牛棚投球，週末的球場聚集大量球迷，現場氣氛熱烈。

大谷去年因右手肘手術進行復健，曾8度投入牛棚訓練。本次投球則是自去年9月21日（台灣時間22日）以來，睽違147天後首度在傾斜坡投球，同時也是左肩手術後的首次牛棚練習。

儘管春訓第2天選擇休息，大谷仍在第3天恢復例行訓練，進行傳接球與打擊練習。他使用紅色打擊機「Power Alley 360 Baseball Machine」在打擊籠內揮棒，跑步訓練則搭配短距離衝刺設備「1080SPRINT」。此外，他當天還觀看了佐佐木朗希的牛棚投球。

羅伯斯對大谷的狀態給予肯定：「他的投球動作流暢，速球質量很好，包含四縫線與二縫線快速球，球速表現不錯。他看起來相當滿意，控球也很穩定。對翔平而言，這是美好的一天。」這次投球代表著大谷復健進度的重要階段，未來春訓的投球計畫仍將依循團隊安排逐步推進。