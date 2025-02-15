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張育豪棒打U18中華隊友！普門主場強壓平鎮

▲▼ 張育豪 。（圖／學聯提供）

▲ 張育豪率普門中學擊敗平鎮高中，取得重要一勝 。（圖／學聯提供）

記者王真魚／綜合報導

地主普門中學今天(15日)在主場強碰平鎮高中，4局上包括張育豪清壘三壘安打在內一舉攻下4分超車，終場以8比4獲勝，在高中木棒聯賽第二階段拿下重要一勝，取得分組第一。  

兩隊第二階段首戰都開胡，今天正面對決，普門1局上靠著張育豪安打以及失誤先得2分，平鎮則在1局下追平，3局下平鎮靠著巫宏威安打再添2分，普門4局上拉起一波攻勢，廖子耀敲出三壘安打先得1分，接著平鎮出現保送、失誤，張育豪隨後補上三壘安打一棒超前，普門單局進帳4分，6局上再追加2分，拿下最後勝利。  

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普門教練石弘傑表示，在立德盃曾贏過平鎮，今天就是相信選手，希望他們建立信心，建功的張育豪近況不錯，他是U18國手，對平鎮投手球路熟悉，因此能適時發揮，他在高二曾經歷小低潮，因為對自己要求高，慢慢幫他重拾信心。  

高三張育豪擔任第四棒、捕手，繳出3支3，包括一壘、二壘、三壘安打，另有1次觸身球，包辦勝利打點，他說，昨天全隊一起看影片情蒐，對平鎮心情很興奮，第4局鎖定對方失投球攻擊，「其實我過年回來調整不好，教練團一直鼓勵我要平常心。」  

石弘傑透露張育豪有機會投入中職選秀，張育豪說，先把木棒聯賽打完再跟家人、教練討論，希望打出好成績給學校跟佛光山，多鼓勵學弟，今年還有機會拚U18國手，也是目標之一。

關鍵字： 棒球張育豪普門中學平鎮高中高中木棒联赛

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