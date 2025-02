林書豪執教G聯盟隊遭逆轉　無緣在NBA全明星賽對決詹皇柯瑞

Keyonte George closed out a 17-2 run for Team C to win the #CastrolRisingStars Championship ????



They move on to the #NBAAllStar mini-tournament on Sunday ???? https://t.co/dmHi7JcPep pic.twitter.com/EyPfWH1cTb — NBA (@NBA) February 15, 2025

記者游郁香/綜合報導

NBA新秀挑戰賽今(15)日登場,林書豪以G聯盟隊教練的身份重返全明星周,他身穿黑色西裝帥氣亮相,他執教的G聯盟隊首戰憑藉拓荒者22歲小將麥高文斯(Bryce McGowens)的致勝三分晉級,可惜決賽遭穆林(Chris Mullin)隊逆轉,以14比25無緣全明星賽正賽。

Coaches Chris Mullin & Jeremy Lin give their thoughts headed into the #CastrolRisingStars Final ????️@TaylorRooks got the scoop before the night's finale ⭐️ pic.twitter.com/I2UTm1A95Z — NBA on TNT (@NBAonTNT) February 15, 2025

擁有9年NBA資歷,目前效力TPBL新北國王的林書豪,本周飛到舊金山參加NBA全明星周,他與3位名人堂前輩穆林、里士滿(Mitch Richmond)和哈達威(Tim Hardaway Sr.)一起擔任新秀挑戰賽教練。

[廣告]請繼續往下閱讀...

BRYCE MCGOWENS HITS THE GAME WINNER FOR TEAM G-LEAGUE ???? pic.twitter.com/y4KHoSufVK — Ahn Fire Digital (@AhnFireDigital) February 15, 2025

新秀挑戰賽採目標得分制,首輪賽事率先拿下40分的隊伍獲勝,林書豪帶領的是G聯盟隊,首戰對上里士滿隊,一度陷入33比36落後的劣勢,最終靠著拓荒者22歲後衛麥高文斯砍進高難度後仰絕殺三分,率先拿下40分,以40比39逆轉晉級,讓教練林書豪露出燦笑。

▲林書豪重返勇士主場,擔任新秀挑戰賽G聯盟隊的教練。(圖/翻攝自X/NBA on TNT)

這是G聯盟隊連續兩年闖進新秀挑戰賽決賽,展現出強勁的競爭力,麥高文斯此戰繳出12分、 2抄截的優異數據。

決賽的目標得分下修到25分,由G聯盟隊交手穆林隊,G聯盟隊一度取得12比8領先,隨後進攻卻停滯,穆林隊把握機會打出一波17比2猛烈反擊,來自爵士的喬治(Keyonte George)接到馬刺新秀卡瑟爾(Stephon Castle)的妙傳,命中致勝三分, 穆林隊最終以25比14獲勝。

卡瑟爾在決賽以8投5中貢獻12分、3籃板,獲頒今年新秀挑戰賽MVP。穆林隊將在17日的全明星賽對決歐尼爾(Shaquille O'Neal)執教的明星隊,陣中有3大天王詹姆斯(LeBron James)、柯瑞(Stephen Curry)和杜蘭特(Kevin Durant)。