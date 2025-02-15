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林書豪執教G聯盟隊遭逆轉　無緣在NBA全明星賽對決詹皇柯瑞

記者游郁香／綜合報導

NBA新秀挑戰賽今（15）日登場，林書豪以G聯盟隊教練的身份重返全明星周，他身穿黑色西裝帥氣亮相，他執教的G聯盟隊首戰憑藉拓荒者22歲小將麥高文斯（Bryce McGowens）的致勝三分晉級，可惜決賽遭穆林（Chris Mullin）隊逆轉，以14比25無緣全明星賽正賽。

擁有9年NBA資歷，目前效力TPBL新北國王的林書豪，本周飛到舊金山參加NBA全明星周，他與3位名人堂前輩穆林、里士滿（Mitch Richmond）和哈達威（Tim Hardaway Sr.）一起擔任新秀挑戰賽教練。

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新秀挑戰賽採目標得分制，首輪賽事率先拿下40分的隊伍獲勝，林書豪帶領的是G聯盟隊，首戰對上里士滿隊，一度陷入33比36落後的劣勢，最終靠著拓荒者22歲後衛麥高文斯砍進高難度後仰絕殺三分，率先拿下40分，以40比39逆轉晉級，讓教練林書豪露出燦笑。

▲▼林書豪重返勇士主場，擔任新秀挑戰賽G聯盟隊的教練。（圖／翻攝自X／NBA on TNT）

▲林書豪重返勇士主場，擔任新秀挑戰賽G聯盟隊的教練。（圖／翻攝自X／NBA on TNT）

這是G聯盟隊連續兩年闖進新秀挑戰賽決賽，展現出強勁的競爭力，麥高文斯此戰繳出12分、 2抄截的優異數據。

決賽的目標得分下修到25分，由G聯盟隊交手穆林隊，G聯盟隊一度取得12比8領先，隨後進攻卻停滯，穆林隊把握機會打出一波17比2猛烈反擊，來自爵士的喬治（Keyonte George）接到馬刺新秀卡瑟爾（Stephon Castle）的妙傳，命中致勝三分， 穆林隊最終以25比14獲勝。

卡瑟爾在決賽以8投5中貢獻12分、3籃板，獲頒今年新秀挑戰賽MVP。穆林隊將在17日的全明星賽對決歐尼爾（Shaquille O'Neal）執教的明星隊，陣中有3大天王詹姆斯（LeBron James）、柯瑞（Stephen Curry）和杜蘭特（Kevin Durant）。

關鍵字： NBA新秀挑戰賽全明星賽林書豪

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