親曝棄溜馬選湖人原因　烏克蘭中鋒：無法錯過爭冠機會

▲湖人禁區新援倫恩（左）。（圖／達志影像／美聯社）

記者游郁香／綜合報導

湖人季中補強禁區計劃，因為黃蜂優質長人威廉斯（Mark Williams）的體檢未過而受阻，不過他們成功「攔胡」，以底薪簽下恢復自由身的烏克蘭中鋒倫恩（Alex Len）。這位31歲長人透露，他原本已準備加盟溜馬，但接到湖人總管佩林卡（Rob Pelinka）的來電後，他自認不能錯過爭冠機會，隨即改變心意。

湖人送走當家明星長人戴維斯（Anthony Davis）後，填補禁區空缺成了當務之急，他們原本已與黃蜂達成交易，以「大齡」新秀射手柯奈特（Dalton Knecht）、瑞迪許（Cam Reddish）、2031年首輪籤和2030年選秀互換權，換取213公分中鋒威廉斯，未料威廉斯體檢未過，這筆交易告吹。

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隨後湖人迅速以底薪簽下31歲資深中鋒倫恩，為球隊增添內線高度與防守深度。值得一提的是，倫恩原本已經準備與溜馬簽約，但在接到湖人總管佩林卡的來電後，他改變了心意，選擇前往洛杉磯。

▲湖人禁區新援倫恩（左）。（圖／達志影像／美聯社）

被問到為何選擇湖人而非溜馬時，倫恩直言，他無法拒絕爭奪總冠軍的機會，「我知道加入湖人是一個難得的機會，我無法錯過這樣的機會，因為這支球隊正在爭冠。當我聽說有這個可能性時，我立刻決定來湖人。」

回顧過去幾天，倫恩直呼，「這幾天真的很瘋狂。我當時正要去印第安納，然後佩林卡打電話給我，改變了我的想法。真的太瘋狂了，對吧？」

倫恩13日迎來湖人首秀，對手是爵士，他上場22分鐘拿下4分、7籃板，仍在努力適應比賽節奏。他說，「過去24小時真的太瘋狂了，從以為要去一支球隊，到最後來到這裡並直接上場比賽。我只能讓自己保持專注，盡量簡單應對。」