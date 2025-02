甜瓜、魔獸和傳奇女控衛領銜　2025籃球名人堂最終候選名單揭曉

The Naismith Basketball Hall of Fame Class of 2025 Finalists:



- Carmelo Anthony

- Dwight Howard

- Sue Bird

- Maya Moore

- Micky Arison

- Jerry Welsh

- Tal Brody

- Sylvia Fowles

- Billy Donovan

- Mark Few

- Jennifer Azzi

- Buck Williams

- Molly Bolin

- Marques Johnson

記者游郁香/綜合報導

2025年奈史密斯籃球名人堂最終候選名單今(15)日正式公布,安東尼(Carmelo Anthony)、霍華德(Dwight Howard)以及2008年奧運金牌美國男籃隊成為本屆焦點。傳奇女籃球星柏德(Sue Bird)、摩爾(Maya Moore)與福爾斯(Sylvia Fowles)也獲得提名,教練唐納文(Billy Donovan)與費優(Mark Few)則以執教成就入圍。

▲甜瓜安東尼。(圖/CFP)

安東尼曾率雪城大學奪得NCAA冠軍,NBA生涯10度入選全明星賽,生涯總得分28,289分,排名NBA歷史第10。霍華德則是NBA史上最具影響力的防守球員之一,曾連續3年(2009-2011)獲得年度最佳防守球員,8次入選年度最佳陣容,並於2009年率領奧蘭多魔術闖進總冠軍賽,2020年隨湖人奪冠。

2008年奧運美國男籃隊的入選也備受矚目,該隊在當年北京奧運強勢奪金,重返世界之巔,成員包括安東尼、霍華德、已故傳奇布萊恩(Kobe Bryant)、奇德(Jason Kidd)、韋德(Dwyane Wade)、保羅(Chris Paul)、波許(Chris Bosh)與詹姆斯(LeBron James)。

▲霍華德。(圖/達志影像/美聯社)

女籃方面,摩爾曾在康乃狄克大學奪得2次NCAA冠軍,隨後在WNBA明尼蘇達山貓隊7年內拿下4座總冠軍,並在2018年巔峰時期退役,投身刑事司法改革。伯德在WNBA西雅圖風暴隊締造輝煌,4度奪冠,被譽為「史上最佳女控衛」之一。福爾斯則帶領路易斯安那州大學(LSU)4度打進NCAA四強,WNBA生涯2度奪冠,並在2017年獲選年度MVP。

教練方面,唐納文曾執教佛羅里達大學19年,率隊4度打進NCAA四強,並於2006、2007年奪冠,隊內名將包括霍佛德(Al Horford)與諾亞(Joakim Noah)。費優則是現役勝率最高的NCAA教練之一,率領剛薩加大學25度闖進NCAA錦標賽,曾在2017、2021年打進冠軍戰。

其他入選最終候選名單的還包括NBA「名哨」克勞福德(Danny Crawford)、前公鹿明星前鋒詹森(Marques Johnson)、長年執教大學籃球的威爾許(Jerry Welsh)、3屆全明星前鋒威廉斯(Buck Williams)、WNBA名將阿茲(Jennifer Azzi)、女籃先鋒博林(Molly Bolin)、塞爾維亞傳奇教練伊夫科維奇(Dusan Ivkovic)、邁阿密熱火隊老闆阿里森(Micky Arison)與以色列籃球傳奇布羅迪(Tal Brody)。

該名單將進入最終評選環節,由24位匿名評委投票,候選人須獲得至少18票才能正式入選名人堂。最終結果將於當地時間4月5日在NCAA男子四強賽期間於聖安東尼奧公布,名人堂頒獎典禮則將於9月5日至6日舉行。