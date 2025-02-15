甜瓜、魔獸和傳奇女控衛領銜　2025籃球名人堂最終候選名單揭曉

The Naismith Basketball Hall of Fame Class of 2025 Finalists:



- Carmelo Anthony

- Dwight Howard

- Sue Bird

- Maya Moore

- Micky Arison

- Jerry Welsh

- Tal Brody

- Sylvia Fowles

- Billy Donovan

- Mark Few

- Jennifer Azzi

- Buck Williams

- Molly Bolin

- Marques Johnson

- Danny… pic.twitter.com/QV4lzlIr05 — Courtside Buzz (@CourtsideBuzzX) February 15, 2025

記者游郁香／綜合報導

2025年奈史密斯籃球名人堂最終候選名單今（15）日正式公布，安東尼（Carmelo Anthony）、霍華德（Dwight Howard）以及2008年奧運金牌美國男籃隊成為本屆焦點。傳奇女籃球星柏德（Sue Bird）、摩爾（Maya Moore）與福爾斯（Sylvia Fowles）也獲得提名，教練唐納文（Billy Donovan）與費優（Mark Few）則以執教成就入圍。

▲甜瓜安東尼。（圖／CFP）

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安東尼曾率雪城大學奪得NCAA冠軍，NBA生涯10度入選全明星賽，生涯總得分28,289分，排名NBA歷史第10。霍華德則是NBA史上最具影響力的防守球員之一，曾連續3年（2009-2011）獲得年度最佳防守球員，8次入選年度最佳陣容，並於2009年率領奧蘭多魔術闖進總冠軍賽，2020年隨湖人奪冠。

2008年奧運美國男籃隊的入選也備受矚目，該隊在當年北京奧運強勢奪金，重返世界之巔，成員包括安東尼、霍華德、已故傳奇布萊恩（Kobe Bryant）、奇德（Jason Kidd）、韋德（Dwyane Wade）、保羅（Chris Paul）、波許（Chris Bosh）與詹姆斯（LeBron James）。

▲霍華德。（圖／達志影像／美聯社）

女籃方面，摩爾曾在康乃狄克大學奪得2次NCAA冠軍，隨後在WNBA明尼蘇達山貓隊7年內拿下4座總冠軍，並在2018年巔峰時期退役，投身刑事司法改革。伯德在WNBA西雅圖風暴隊締造輝煌，4度奪冠，被譽為「史上最佳女控衛」之一。福爾斯則帶領路易斯安那州大學（LSU）4度打進NCAA四強，WNBA生涯2度奪冠，並在2017年獲選年度MVP。

At guard, from UConn, a Class of 2025 Finalist, Sue Bird. #25HoopClass pic.twitter.com/87qrPjgTVA — Basketball HOF (@Hoophall) February 14, 2025

教練方面，唐納文曾執教佛羅里達大學19年，率隊4度打進NCAA四強，並於2006、2007年奪冠，隊內名將包括霍佛德（Al Horford）與諾亞（Joakim Noah）。費優則是現役勝率最高的NCAA教練之一，率領剛薩加大學25度闖進NCAA錦標賽，曾在2017、2021年打進冠軍戰。

At guard, from UConn, a Class of 2025 Finalist, Maya Moore. #25HoopClass pic.twitter.com/H1aGb97vo3 — Basketball HOF (@Hoophall) February 14, 2025

其他入選最終候選名單的還包括NBA「名哨」克勞福德（Danny Crawford）、前公鹿明星前鋒詹森（Marques Johnson）、長年執教大學籃球的威爾許（Jerry Welsh）、3屆全明星前鋒威廉斯（Buck Williams）、WNBA名將阿茲（Jennifer Azzi）、女籃先鋒博林（Molly Bolin）、塞爾維亞傳奇教練伊夫科維奇（Dusan Ivkovic）、邁阿密熱火隊老闆阿里森（Micky Arison）與以色列籃球傳奇布羅迪（Tal Brody）。

該名單將進入最終評選環節，由24位匿名評委投票，候選人須獲得至少18票才能正式入選名人堂。最終結果將於當地時間4月5日在NCAA男子四強賽期間於聖安東尼奧公布，名人堂頒獎典禮則將於9月5日至6日舉行。