杜蘭特今夏再換東家？4大潛在交易目的地曝　火箭被看好最合適

▲杜蘭特（左）今夏可能被交易。（圖／達志影像／美聯社）

記者游郁香／綜合報導

太陽3巨頭聯手第2季，戰績依舊不見起色，目前僅取得26勝28敗排在西區第11，《ESPN》資深記者溫德霍斯特（Brian Windhorst）披露，鳳凰城當家頭牌杜蘭特（Kevin Durant）今夏可能被交易，《ClutchPoints》列出4個潛在的下家，包括勇士、熱火、馬刺和火箭。

儘管杜蘭特在季中交易截止後強調，自己的目標一直是在太陽履行完現有合約，直到2025-26賽季結束，但有關這位36歲天王的未來動向的討論仍持續升溫。

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《ClutchPoints》指出，太陽當初為了換來杜蘭特與畢爾（Bradley Beal）付出大量選秀資產，若戰績遲遲無法取得突破，他們可能會考慮透過交易來重新儲備選秀權，為未來做準備。

即便已經36歲，杜蘭特仍是聯盟中最頂級的得分手之一，任何球隊若能得到他，都有望立即提升戰力，《ClutchPoints》列出4支最有可能在今年休賽季爭取杜蘭特的球隊。

▲勇士交易截止前爭取杜蘭特（左）未果。（圖／達志影像／美聯社）

4. 勇士

這個選項幾乎是必然會被提及，畢竟勇士在本季交易截止前確實與太陽進行了談判。然而，杜蘭特當時明確表態，他無意回到舊金山，讓這筆交易無疾而終。

如今，勇士已經透過交易得到巴特勒（Jimmy Butler），這讓他們的薪資空間與交易籌碼變得更加有限，要再度出手爭取杜蘭特的可能性大幅降低。不過，從場上「適配度」來看，杜蘭特與勇士的戰術體系仍然是絕佳搭配，他的加盟可以再次提升勇士的冠軍競爭力。

▲熱火當家長人阿德巴約。（圖／CFP）

3. 熱火

熱火向來是最積極尋求球星的球隊之一，在巴特勒離隊後，他們的陣容缺乏一名真正的超級球星。總裁萊里（Pat Riley）對於任何可用的頂級球員從不手軟，因此如果杜蘭特進入交易市場，熱火勢必會強勢爭取。

但熱火是否願意為36歲的杜蘭特送出大量未來資產，仍然是一個疑問。即便如此，若能讓杜蘭特搭配南灘當家長人阿德巴約（Bam Adebayo）和「英雄哥」希洛（Tyler Herro），熱火仍然具備相當的競爭力，足以挑戰東區其他強權。

▲馬刺法國怪物溫班亞瑪。（圖／達志影像／美聯社）

2. 馬刺

馬刺本季戰績不佳，不過他們的未來潛力不容小覷。隨著「法國怪物」溫班亞瑪（Victor Wembanyama）的成長、福克斯（De'Aaron Fox）的到來，馬刺的陣容逐漸成型，杜蘭特的加盟將能夠進一步提升球隊的競爭力。

從戰術角度來看，杜蘭特將是溫班亞瑪的最佳搭檔，他的外線投射與進攻技巧將使馬刺的進攻端更加多元化。但這筆交易可能需要馬刺付出瓦塞爾（Devin Vassell）等年輕核心，這將是管理層需要深思熟慮的決定。

▲火箭中鋒森根。（圖／達志影像／美聯社）

1. 火箭

火箭長期以來一直被視為杜蘭特的潛在下家，這不僅因為他們握有太陽的未來選秀權，也因為球隊已經建立了一套極具競爭力的陣容。火箭目前以34勝21敗的戰績位居西區前4，杜蘭特的加盟將為球隊帶來真正的總冠軍競爭力。

火箭本季已展現出色的防守與團隊合作，但缺少一名關鍵時刻的穩定進攻核心。杜蘭特的經驗與得分能力，將完美填補這個空缺，讓火箭成為季後賽最具威脅的球隊之一。此外，這筆交易也將讓太陽獲得合理的回報，幫助他們重建未來。

隨著本季進入下半段，太陽的表現將決定杜蘭特的未來。如果鳳凰城無法重拾競爭力，管理層很可能在休賽季正式將杜蘭特擺上交易檯面。