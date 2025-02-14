運動雲

>

杜蘭特今夏再換東家？4大潛在交易目的地曝　火箭被看好最合適

▲太陽杜蘭特、理查茲。（圖／達志影像／美聯社）

▲杜蘭特（左）今夏可能被交易。（圖／達志影像／美聯社）

記者游郁香／綜合報導

太陽3巨頭聯手第2季，戰績依舊不見起色，目前僅取得26勝28敗排在西區第11，《ESPN》資深記者溫德霍斯特（Brian Windhorst）披露，鳳凰城當家頭牌杜蘭特（Kevin Durant）今夏可能被交易，《ClutchPoints》列出4個潛在的下家，包括勇士、熱火、馬刺和火箭。

儘管杜蘭特在季中交易截止後強調，自己的目標一直是在太陽履行完現有合約，直到2025-26賽季結束，但有關這位36歲天王的未來動向的討論仍持續升溫。

[廣告]請繼續往下閱讀...

《ClutchPoints》指出，太陽當初為了換來杜蘭特與畢爾（Bradley Beal）付出大量選秀資產，若戰績遲遲無法取得突破，他們可能會考慮透過交易來重新儲備選秀權，為未來做準備。

即便已經36歲，杜蘭特仍是聯盟中最頂級的得分手之一，任何球隊若能得到他，都有望立即提升戰力，《ClutchPoints》列出4支最有可能在今年休賽季爭取杜蘭特的球隊。

▲杜蘭特、柯瑞。（圖／達志影像／美聯社）

▲勇士交易截止前爭取杜蘭特（左）未果。（圖／達志影像／美聯社）

4. 勇士

這個選項幾乎是必然會被提及，畢竟勇士在本季交易截止前確實與太陽進行了談判。然而，杜蘭特當時明確表態，他無意回到舊金山，讓這筆交易無疾而終。

如今，勇士已經透過交易得到巴特勒（Jimmy Butler），這讓他們的薪資空間與交易籌碼變得更加有限，要再度出手爭取杜蘭特的可能性大幅降低。不過，從場上「適配度」來看，杜蘭特與勇士的戰術體系仍然是絕佳搭配，他的加盟可以再次提升勇士的冠軍競爭力。

▲▼熱火阿德巴約、洛夫、金塊約基奇、莫瑞。（圖／CFP）

▲熱火當家長人阿德巴約。（圖／CFP）

3. 熱火

熱火向來是最積極尋求球星的球隊之一，在巴特勒離隊後，他們的陣容缺乏一名真正的超級球星。總裁萊里（Pat Riley）對於任何可用的頂級球員從不手軟，因此如果杜蘭特進入交易市場，熱火勢必會強勢爭取。

但熱火是否願意為36歲的杜蘭特送出大量未來資產，仍然是一個疑問。即便如此，若能讓杜蘭特搭配南灘當家長人阿德巴約（Bam Adebayo）和「英雄哥」希洛（Tyler Herro），熱火仍然具備相當的競爭力，足以挑戰東區其他強權。

▲▼馬刺法國怪物溫班亞瑪。（圖／達志影像／美聯社）

▲馬刺法國怪物溫班亞瑪。（圖／達志影像／美聯社）

2. 馬刺

馬刺本季戰績不佳，不過他們的未來潛力不容小覷。隨著「法國怪物」溫班亞瑪（Victor Wembanyama）的成長、福克斯（De'Aaron Fox）的到來，馬刺的陣容逐漸成型，杜蘭特的加盟將能夠進一步提升球隊的競爭力。

從戰術角度來看，杜蘭特將是溫班亞瑪的最佳搭檔，他的外線投射與進攻技巧將使馬刺的進攻端更加多元化。但這筆交易可能需要馬刺付出瓦塞爾（Devin Vassell）等年輕核心，這將是管理層需要深思熟慮的決定。

▲▼火箭中鋒森根打出生涯代表作，力壓法國怪物溫班亞瑪。（圖／達志影像／美聯社）

▲火箭中鋒森根。（圖／達志影像／美聯社）

1. 火箭

火箭長期以來一直被視為杜蘭特的潛在下家，這不僅因為他們握有太陽的未來選秀權，也因為球隊已經建立了一套極具競爭力的陣容。火箭目前以34勝21敗的戰績位居西區前4，杜蘭特的加盟將為球隊帶來真正的總冠軍競爭力。

火箭本季已展現出色的防守與團隊合作，但缺少一名關鍵時刻的穩定進攻核心。杜蘭特的經驗與得分能力，將完美填補這個空缺，讓火箭成為季後賽最具威脅的球隊之一。此外，這筆交易也將讓太陽獲得合理的回報，幫助他們重建未來。

隨著本季進入下半段，太陽的表現將決定杜蘭特的未來。如果鳳凰城無法重拾競爭力，管理層很可能在休賽季正式將杜蘭特擺上交易檯面。

關鍵字： NBA太陽杜蘭特Kevin Durant勇士熱火馬刺火箭

分享給朋友：

追蹤我們：

關心賽事，按讚加入ETtoday運動雲

推薦閱讀

杜蘭特今夏再換東家？4大潛在交易目的地曝　火箭被看好最合適

杜蘭特今夏再換東家？4大潛在交易目的地曝　火箭被看好最合適

一生都奉獻給棒球！張育成泰源國中恩師王國慶病逝 享壽67歲

一生都奉獻給棒球！張育成泰源國中恩師王國慶病逝 享壽67歲

前台鋼應援副團長Gary轉戰兄弟　加盟「製噪機」迎全新挑戰

前台鋼應援副團長Gary轉戰兄弟　加盟「製噪機」迎全新挑戰

樂天女孩開場熱舞　球員、粉絲大玩互動遊戲

樂天女孩開場熱舞　球員、粉絲大玩互動遊戲

三分失準照贏！巴特勒加入後勇士3勝1敗　格林：氣氛完全不同

三分失準照贏！巴特勒加入後勇士3勝1敗　格林：氣氛完全不同

中華隊羽球亞團賽不敵印尼　止步8強仍平隊史最佳

中華隊羽球亞團賽不敵印尼　止步8強仍平隊史最佳

林子偉「射牆」二壘安打有品質 代班外野須適應巨蛋天花板

林子偉「射牆」二壘安打有品質 代班外野須適應巨蛋天花板

「贏球為前提！」　鄭兆行代掌兵符：不要有所保留

「贏球為前提！」　鄭兆行代掌兵符：不要有所保留

哈爾濱亞冬運圓滿落幕　中華代表團獎牌榜並列第8

哈爾濱亞冬運圓滿落幕　中華代表團獎牌榜並列第8

西蒙斯首秀超全能！快艇20分大逆轉　媒體球迷驚艷「超出預期」

西蒙斯首秀超全能！快艇20分大逆轉　媒體球迷驚艷「超出預期」

全員看時安.俊諝床戲(?)反應炸裂　我麟喊話「男生學這招」同鎬秒GET

熱門新聞

杜蘭特今夏再換東家？4大潛在交易目的地曝　火箭被看好最合適

一生都奉獻給棒球！張育成泰源國中恩師王國慶病逝 享壽67歲

前台鋼應援副團長Gary轉戰兄弟　加盟「製噪機」迎全新挑戰

樂天女孩開場熱舞　球員、粉絲大玩互動遊戲

三分失準照贏！巴特勒加入後勇士3勝1敗　格林：氣氛完全不同

中華隊羽球亞團賽不敵印尼　止步8強仍平隊史最佳

讀者回應

﻿

熱門新聞

1杜蘭特4大潛在交易目的地曝

2張育成恩師王國慶病逝享壽67歲

3前台鋼應援副團長Gary轉戰兄弟

4樂天女孩舞　球員、粉絲互動遊戲

5巴特勒加入後勇士3勝1敗　氣氛大不同

最新新聞

1杜蘭特4大潛在交易目的地曝

2中華隊羽球亞團賽不敵印尼止步8強

3亞冬運落幕　中華代表團獎牌榜並列第8

4樂天女孩舞　球員、粉絲互動遊戲

5林子偉「射牆」二壘安打有品質

熱門快報

爽抽日本不限航點機票

爽抽日本不限航點機票

即日起至2/16止，下載新聞雲APP抽星宇航空日本不限航點機票，手刀參加！

一起來「蕉」流正能量

一起來「蕉」流正能量

「文里補習班」開課啦！用美味的甜點驅散負能量！營養低負擔，快樂不罪惡！

2025房市揭密！聰明買房指南

2025房市揭密！聰明買房指南

買房最關心的房價走向如何？中古、預售怎選最划算？購屋關鍵攻略一次掌握！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

熱門影音

全站熱門影音

#氣爆 最新視角曝光！ #騎士 聽爆炸聲棄車驚逃

家屬控讓小女生監工！ #新光三越 店長赴 #殯儀館 鞠躬道歉10分鐘

【泰格與雪兒】你也有這種朋友嗎？

【就妳最認真b】老師帶動跳 全場唯獨她超賣力扭動XD

郭書瑤穿透視上衣被搭話　超巨上圍包不住..好辣！
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366