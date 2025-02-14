林子偉「射牆」二壘安打有品質 代班外野須適應巨蛋天花板

▲▼台韓交流賽，林子偉。（圖／記者李毓康攝）

記者楊舒帆／台北報導

林子偉在台韓交流賽第二戰敲出右外野二壘安打，這支差點飛越全壘打牆的安打，展現了他目前的打擊手感。不過他強調，現階段並不執著於全壘打，「只要把品質打出來就好，不用想那麼多。」

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首戰面對樂天巨人，林子偉坦言自己的狀態還在調整中。「第一天的感覺也不能說不熟悉，只能說自己還沒有完全掌握好每一顆球。」他也與總教練曾豪駒聊過打擊細節，「可以跟教練討論需修正之處。」

除了二壘的主要守備位置，林子偉也為可能的外野支援任務預作準備。「這幾天還是會去外野練習，例行賽我沒有在大巨蛋守過外野，聽他們說燈光比較低，上面都是黑白相間，所以看球會比較模糊，還是會去外野抓一下飛球的感覺。」

這次交流賽，林子偉再度與張育成組成二游搭檔，重現四年前的組合，也是罕見都有大聯盟經驗的二、游。提到與張育成的合作默契，林子偉表示：「不會到不熟悉，因為之前就有配過。其實大家在一起為國家打球，是一件蠻光榮的事情。」

對於能夠在台韓交流賽中提前拉抬比賽強度，林子偉認為幫助很大：「至少可以先拉起來那些強度，讓自己、讓投手、野手都可以趕快進入到比賽的強度。」

當被問到擊出二壘安打後的特殊慶祝動作，林子偉透露這是他與陳文杰從拉丁影片中看到的動作，特地移植到中華隊使用。