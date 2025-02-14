富邦悍將公布自辦熱身賽賽程　新莊球場3月9日升級亮相

▲富邦悍將熱身賽賽程。（圖／富邦悍將提供）

記者楊舒帆／綜合報導

富邦悍將14日正式公布2024年自辦熱身賽賽程，新球季的準備工作如火如荼進行，而經過大幅升級改造的新莊棒球場將於3月9日首度對外亮相，成為本次熱身賽的焦點。

新莊主場在休季期間進行大規模改造，工程涵蓋五大升級方向，包括：界外區更換人工草皮、外野地坪整修及觀眾席座椅更新、內野看台防漏工程、照明系統更新，以及售票廣場地坪整修。此外，應援舞台也將擴大，讓球迷在觀賽時能有更完善的體驗。最引人注目的，是新莊球場將成為台灣首座「天然草皮與人工草皮混合」的棒球場，為台灣職棒球場建設帶來創新突破。

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富邦悍將的自辦熱身賽將於2月18日開打，共安排9場比賽，分別迎戰韓職樂天巨人、韓職NC恐龍、統一獅、味全龍以及台鋼雄鷹等隊伍。其中，3月9日與味全龍的對戰將成為新莊主場翻新後的首場比賽，屆時悍將將在嶄新的主場迎接球迷的到來。

富邦悍將2024年自辦熱身賽賽程：

2月18日（二）13:00 樂天巨人 vs. 富邦悍將 ＠稻江

2月20日（四）13:00 統一獅 vs. 富邦悍將 ＠稻江

2月23日（日）13:00 台鋼雄鷹 vs. 富邦悍將 ＠稻江

2月25日（二）13:00 富邦悍將 vs. NC恐龍 ＠亞太主

2月27日（四）13:00 富邦悍將 vs. 味全龍 ＠斗六

3月2日（日）13:00 富邦悍將 vs. NC恐龍 ＠亞太主

3月5日（三）13:00 台鋼雄鷹 vs. 富邦悍將 ＠稻江

3月9日（日）17:00 味全龍 vs. 富邦悍將 ＠新莊 （新莊球場升級後首戰）

3月11日（二）13:00 富邦悍將 vs. 統一獅 ＠亞太主