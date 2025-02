富邦悍將公布自辦熱身賽賽程　新莊球場3月9日升級亮相

▲富邦悍將熱身賽賽程。(圖/富邦悍將提供)

記者楊舒帆/綜合報導

富邦悍將14日正式公布2024年自辦熱身賽賽程,新球季的準備工作如火如荼進行,而經過大幅升級改造的新莊棒球場將於3月9日首度對外亮相,成為本次熱身賽的焦點。

新莊主場在休季期間進行大規模改造,工程涵蓋五大升級方向,包括:界外區更換人工草皮、外野地坪整修及觀眾席座椅更新、內野看台防漏工程、照明系統更新,以及售票廣場地坪整修。此外,應援舞台也將擴大,讓球迷在觀賽時能有更完善的體驗。最引人注目的,是新莊球場將成為台灣首座「天然草皮與人工草皮混合」的棒球場,為台灣職棒球場建設帶來創新突破。

[廣告]請繼續往下閱讀...

富邦悍將的自辦熱身賽將於2月18日開打,共安排9場比賽,分別迎戰韓職樂天巨人、韓職NC恐龍、統一獅、味全龍以及台鋼雄鷹等隊伍。其中,3月9日與味全龍的對戰將成為新莊主場翻新後的首場比賽,屆時悍將將在嶄新的主場迎接球迷的到來。

富邦悍將2024年自辦熱身賽賽程:

2月18日(二)13:00 樂天巨人 vs. 富邦悍將 @稻江

2月20日(四)13:00 統一獅 vs. 富邦悍將 @稻江

2月23日(日)13:00 台鋼雄鷹 vs. 富邦悍將 @稻江

2月25日(二)13:00 富邦悍將 vs. NC恐龍 @亞太主

2月27日(四)13:00 富邦悍將 vs. 味全龍 @斗六

3月2日(日)13:00 富邦悍將 vs. NC恐龍 @亞太主

3月5日(三)13:00 台鋼雄鷹 vs. 富邦悍將 @稻江

3月9日(日)17:00 味全龍 vs. 富邦悍將 @新莊 (新莊球場升級後首戰)

3月11日(二)13:00 富邦悍將 vs. 統一獅 @亞太主