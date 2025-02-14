大谷翔平再登大聯盟現役百大球星榜首！　宇宙道奇強勢佔榜

▲大谷翔平第3度登上大聯盟現役百大球星排行榜首位。（圖／翻攝自X／MLB）

記者游郁香／綜合報導

美國職棒大聯盟（MLB）官方頻道《MLB Network》台灣時間14日公布了2024年現役百大球星排行，洛杉磯道奇隊的「二刀流」巨星大谷翔平榮登第1，這是他繼2022、2023年後，第3度獲此殊榮。值得一提的是，道奇在前10名中強占3席，足見陣容實力之雄厚。

大聯盟官網早在12日便預測大谷將登上這份「現役百大球星」排行榜首位，他在2024賽季創下歷史性的「50轟50盜」紀錄，同時奪下個人生涯第3座MVP，成為史上第一位以全職指定打擊（DH）身份獲得MVP的選手。報導還提到，若大谷能在新賽季回歸投手丘，恢復「二刀流」，他的影響力將再度擴大。

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▲大谷翔平新賽季將恢復二刀流。（圖／達志影像／美聯社）

現役百大球星前10名排名如下：

1. 大谷翔平（Shohei Ohtani，道奇）

2. 賈吉（Aaron Judge，洋基）

3. 威特（Bobby Witt Jr.，皇家）

4. 索托（Juan Soto，大都會）

5. 貝茲（Mookie Betts，道奇）

6. 林多（Francisco Lindor，大都會）

7. 艾瓦瑞茲（Yordan Alvarez，太空人）

8. 費里曼（Freddie Freeman，道奇）

9. 拉米瑞茲（José Ramírez，守護者）

10. 韓德森（Gunnar Henderson，金鶯）

值得一提的是，道奇在百大球星榜單中共有8名球員上榜，成為入選人數最多的球隊，前10名中更占據3席，顯見其陣容實力雄厚。

貝茲在接受節目訪問時表示，「這真的很酷，也很榮幸能被列入這份榜單，這個聯盟有太多優秀的球員，我對自己的表現感到自豪。」

其他受到矚目的道奇球員包括，赫南德茲（Teoscar Hernandez ，52名）、史密斯（Will Smith ，60名）、山本由伸（63名）、葛拉斯諾（Tyler Glasnow ，71名），而剛轉戰大聯盟、尚未在大聯盟登板的佐佐木朗希也驚喜入榜，位列第100名。