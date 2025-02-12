日本隊12強不敵台灣拍成紀錄片！監督：經典賽將組更強陣容

侍ジャパン 完全密着ドキュメンタリー映画「結束、その先へ～侍たちの苦悩と希望～」が2月21日（金）より全国各地の劇場で、3週間限定で公開！— 野球日本代表 侍ジャパン 公式 (@samuraijapan_pr) January 21, 2025
ムビチケ前売券の詳細と上映館については特設サイトをご確認ください。https://t.co/Ba16lkT7Cz#侍ジャパン pic.twitter.com/BcLPTth5t7
▲世界12強棒球賽冠軍戰，日本隊敗退屈居亞軍。（圖／記者李毓康攝）
記者王真魚／綜合報導
日本國家棒球隊「日本武士」的紀錄電影《團結一心，邁向未來～武士們的苦惱與希望～》11日在東京舉行首映會，總教練井端弘和親自出席舞台問候，分享拍攝過程與對未來的期許。
該片聚焦去年秋天的「世界12強棒球賽（Premier12）」，當時日本武士隊在決賽惜敗台灣，最終屈居亞軍，成為全隊上下的一大遺憾。
回顧這段經歷，井端監督坦言，「這部電影可以算是前篇，希望大家能期待後篇。我們會努力拚搏一年，讓故事有個更好的結局。」
活動現場，話題也延伸至2026年3月即將舉行的世界棒球經典賽（WBC）。被問及球隊陣容時，井端表示，「目前還沒有確定任何人選，但可以預見的是，主力應該會以旅美日籍選手為主。」他進一步補充，「我們會努力組成一支讓大家驚艷的隊伍。」
雖然距離WBC還有一年多的時間，但日本棒壇與球迷已經開始關注球員的動向，尤其是效力於美國職棒大聯盟的日籍球員，如大谷翔平、鈴木誠也、吉田正尚等，是否有機會再度披上日本武士隊戰袍，將成為焦點。
這部紀錄電影將於2月21日起，在日本全國戲院限時上映三週。影片深入記錄日本武士隊在Premier12的征戰歷程，包括選手們的心理狀態、團隊磨合過程，以及輸給台灣後的心境轉變。對於喜愛日本棒球的球迷來說，這無疑是一部不容錯過的作品。
▲世界12強棒球賽冠軍戰，中華隊拿下冠軍。（圖／記者李毓康攝）
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