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日本隊12強不敵台灣拍成紀錄片！監督：經典賽將組更強陣容

▲▼世界12強棒球賽冠軍戰，日本隊敗退屈居亞軍。（圖／記者李毓康攝）

▲世界12強棒球賽冠軍戰，日本隊敗退屈居亞軍。（圖／記者李毓康攝）

記者王真魚／綜合報導

日本國家棒球隊「日本武士」的紀錄電影《團結一心，邁向未來～武士們的苦惱與希望～》11日在東京舉行首映會，總教練井端弘和親自出席舞台問候，分享拍攝過程與對未來的期許。

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該片聚焦去年秋天的「世界12強棒球賽（Premier12）」，當時日本武士隊在決賽惜敗台灣，最終屈居亞軍，成為全隊上下的一大遺憾。

回顧這段經歷，井端監督坦言，「這部電影可以算是前篇，希望大家能期待後篇。我們會努力拚搏一年，讓故事有個更好的結局。」

活動現場，話題也延伸至2026年3月即將舉行的世界棒球經典賽（WBC）。被問及球隊陣容時，井端表示，「目前還沒有確定任何人選，但可以預見的是，主力應該會以旅美日籍選手為主。」他進一步補充，「我們會努力組成一支讓大家驚艷的隊伍。」

雖然距離WBC還有一年多的時間，但日本棒壇與球迷已經開始關注球員的動向，尤其是效力於美國職棒大聯盟的日籍球員，如大谷翔平、鈴木誠也、吉田正尚等，是否有機會再度披上日本武士隊戰袍，將成為焦點。

這部紀錄電影將於2月21日起，在日本全國戲院限時上映三週。影片深入記錄日本武士隊在Premier12的征戰歷程，包括選手們的心理狀態、團隊磨合過程，以及輸給台灣後的心境轉變。對於喜愛日本棒球的球迷來說，這無疑是一部不容錯過的作品。

▲▼世界12強棒球賽冠軍戰，中華隊拿下冠軍。（圖／記者李毓康攝）

▲世界12強棒球賽冠軍戰，中華隊拿下冠軍。（圖／記者李毓康攝）

關鍵字： 棒球日本武士紀錄電影Premier12WBC資格賽

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